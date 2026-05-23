El mercado de vivienda gira y ahora hay 44% más vendedores que compradores

Después de años en los que los vendedores han tenido el control casi absoluto del mercado inmobiliario, la balanza comienza a inclinarse lentamente hacia los compradores. Un informe de Redfin reveló que actualmente hay 44% más vendedores que compradores en Estados Unidos. Se trata de la segunda brecha más amplia registrada desde 2013, una señal de que por fin las condiciones empiezan a cambiar para quienes buscan adquirir una vivienda.

Este aumento del inventario está obligando a muchos propietarios a reducir precios, ofrecer incentivos y aceptar condiciones más favorables para cerrar una venta, algo que no estaba pasando en los años previos ante la fuerte competencia entre compradores. Para las familias que han pospuesto la compra de una casa, esta podría ser una oportunidad que no existía hace apenas unos años.

Sin embargo, el principal obstáculo para adquirir una casa sigue siendo el financiamiento. Las tasas hipotecarias para créditos fijos a 30 años promedian 6.51%, su nivel más alto en nueve meses, según datos de Freddie Mac. Esto significa que, aunque los compradores tienen más opciones y mayor margen para negociar, el costo mensual de adquirir una vivienda continúa elevado y sigue presionando el presupuesto de millones de hogares.

Un mercado que por fin beneficia al comprador

Redfin estima que desde mayo de 2024 el mercado nacional es técnicamente para “compradores”, pero la señal se reforzó en enero de 2026, cuando las propiedades tardaron en promedio 66 días en conseguir un acuerdo, el ritmo más lento para ese mes en una década. Esa mayor espera obliga a muchos vendedores a ser más flexibles con sus precios.

En zonas como Miami (159% más vendedores que compradores), Fort Lauderdale (128%), Austin (124%) y Nashville (120%), los propietarios han perdido fuerza de forma tangible. En total, 39 de las 50 principales áreas metropolitanas ya se clasifican como mercados de compradores, lo que amplía el margen de maniobra que tenían desde antes de la pandemia para quienes tienen capacidad de endeudamiento.

Descuentos y concesiones en vivienda nueva

La presión es más clara en vivienda nueva. En febrero de 2026, el 36% de los constructores reportó haber recortado precios alrededor del 6% en promedio, sobre el precio de lista, de acuerdo con datos compilados por AInvest. Es uno de los niveles más altos de rebajas de los últimos años, lo cual confirma que la tendencia de “todo se vende caro y rápido” perdió fuerza.

Además del recorte directo de precio, muchos vendedores están ofreciendo cobertura de costos de cierre, rebajas temporales de tasa hipotecaria y mejoras sin costo adicional. Para un comprador que sabe negociar, este paquete representa decenas de miles de dólares de ahorro a lo largo de la vida del crédito, aun cuando la tasa general del mercado se mantenga alta.

Tasas altas: el freno que persiste

La contradicción es clara: hay más margen para negociar precio, pero financiar la compra sigue siendo caro. La tasa promedio de hipoteca a 30 años en torno a 6.51% implica que una vivienda de $350,000 con 10% de enganche se traduzca en un pago mensual superior a $2,000 antes de impuestos y seguros. Para muchos hogares latinos, esa cifra obliga a replantear el tamaño de la casa o la zona a elegir.

Aun así, algunos analistas ven que estos costos pueden hacerse accesibles. Lawrence Yun, economista jefe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), sostuvo que “las tasas hipotecarias más bajas salvarán el día” y proyectó que podrían acercarse al 6% hacia finales de 2026 si la Reserva Federal retoma recortes en el segundo semestre. Según sus proyecciones, una reducción de ese tamaño podría desbloquear a millones de compradores que hoy no califican con las condiciones actuales.

Más inventario, pero todavía insuficiente

El inventario de viviendas en venta también se está revirtiendo. La NAR reportó que hay 1.47 millones de unidades disponibles en abril de 2026, un aumento de 5.8% frente a marzo y de 1.4% respecto al mismo mes del año previo. También el mercado cuenta con 4.4 meses de oferta en promedio, por debajo de los seis meses que marcarían equilibrio, pero claramente por encima de los mínimos de 2022.

Realtor.com calculó que en febrero de 2026 había 914,860 viviendas activas en venta, contra solo 346,511 en febrero de 2022, cuando el inventario tocó fondo. Además, 66 de los 200 mayores mercados del país ya registran más inventario que antes de la pandemia, lo que refuerza las oportunidades en ciertas zonas donde la competencia se había enfriado.

Sin embargo, el problema de fondo persiste. De acuerdo con la NAR, hay un déficit estructural cercano a 3.8 millones de viviendas, y la proporción de propiedades por debajo de $350,000 ha caído del 60% en 2019 al 41% actual. Es decir, hay más casas en venta, pero no están en el rango de precio que necesitan los compradores hispanos de ingresos medios.

Lo que pueden hacer ahora los compradores hispanos

Este giro del mercado se traduce en algunas oportunidades claras:

Buscar en mercados del sur. Texas y Florida concentran parte importante de los descuentos y del incremento de inventario; en ciudades como Austin o Miami, el comprador tiene una posición de fuerza inusual

Texas y Florida concentran parte importante de los descuentos y del incremento de inventario; en ciudades como Austin o Miami, el comprador tiene una posición de fuerza inusual Comparar prestamistas. Diversos análisis muestran que elegir la tasa más baja disponible frente a la más alta puede significar hasta $58,000 de ahorro en intereses durante un crédito a 30 años

Diversos análisis muestran que elegir la tasa más baja disponible frente a la más alta puede significar hasta en intereses durante un crédito a 30 años Negociar más que el precio. Costos de cierre, reparaciones, concesiones para bajar la tasa los primeros años y mejoras en la vivienda son fichas que ayudan a hacer un mejor trato

Costos de cierre, reparaciones, concesiones para bajar la tasa los primeros años y mejoras en la vivienda son fichas que ayudan a hacer un mejor trato Aprovechar programas FHA. Para compradores primerizos con poco para un enganche, los créditos respaldados por la FHA son la vía de entrada más realista.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el mercado inmobiliario en mayo 2026

¿Es un buen momento para comprar casa en EE.UU. en 2026?

Depende del mercado y de la situación financiera. En varios mercados del sur hay más inventario y descuentos, pero las tasas hipotecarias altas obligan a comparar opciones de financiamiento.

¿Cuánto cuesta hoy una hipoteca promedio?

Con una tasa de 6.51% y una casa de $350,000 con 10% de enganche, el pago mensual supera los $2,000 antes de impuestos y seguros, unos $400 más que hace dos años.

¿Bajarán los precios de las viviendas este año?

Los pronósticos apuntan a una desaceleración y no a una caída generalizada. Varios mercados reportan rebajas y concesiones, especialmente en vivienda nueva, pero se esperan aumentos moderados de precio.

¿Qué puede hacer una familia hispana para aprovechar este giro?

Fortalecer su perfil crediticio, comparar prestamistas, considerar programas FHA y buscar en mercados con mayor inventario e incentivos, donde el comprador tiene más margen para negociar.

Conclusión

El mercado de vivienda en 2026 se está inclinando hacia el lado del comprador. Las familias con ahorros, estabilidad laboral y buena información podrán cerrar compras con descuentos e incentivos que eran impensables en plena pandemia.

Para la comunidad hispana, que ha batido récords de propiedad de vivienda en los últimos años, el mayor riesgo está en firmar una hipoteca que presione demasiado el presupuesto si las tasas se mantienen altas más de lo previsto. La clave es entrar solo cuando los números cierren.

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