Las tasas hipotecarias vuelven a subir y comprar casa en EE.UU. se complica otra vez

Comprar una casa en Estados Unidos se sigue complicando. La tasa hipotecaria promedio a 30 años subió a 6.37%, mientras el precio promedio de una vivienda alcanzó los $403,400, alrededor de $350 dólares más al mes que hace dos años solo para el pago de intereses. Esta combinación está reduciendo el acceso de las familias que intentan entrar al mercado inmobiliario.

Según datos de Freddie Mac y de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), la tensión en el Golfo Pérsico, que aumentó el precio de los combustibles, el aumento de inflación y el alza en los rendimientos del Tesoro son los factores que están frenando la temporada de compras de primavera y muchas familias hispanas deberán posponer nuevamente el sueño de comprar casa mientras la renta y el costo de vida siguen subiendo.

La tasa a 30 años vuelve a subir

La tasa fija a 30 años cerró la semana más reciente de mayo en torno a 6.37%, sumando varias semanas de aumentos después de un breve respiro a inicios de año, de acuerdo con el índice semanal del mercado hipotecario de Freddie Mac. La tasa a 15 años se sitúa en torno al 5.7%, todavía elevada para quienes pueden pagar su vivienda en menos tiempo.

Analistas del sector señalan que el repunte del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, el principal referente para las hipotecas, impulsó este nuevo aumento. Cuando los inversionistas exigen más rendimiento por prestar dinero al gobierno de EE.UU., los bancos trasladan ese costo a los compradores de vivienda mediante tasas más altas.

¿Qué significa el costo de $403,400 en pagos reales?

Para el principio de la primavera de 2026, el precio promedio de una vivienda existente fue de $403,400, un incremento cercano al 2% frente al año anterior, según datos de la NAR. Eso significa que los precios se mantienen en niveles históricamente altos.

Con una tasa de 6.37% y un enganche del 20%, la hipoteca mensual para una casa de ese valor se acerca a los $2,000 al mes en capital e intereses, sin considerar impuestos, seguro ni mantenimiento, presionando los presupuestos familiares, ya de por sí ajustados.

Para los compradores hispanos, que suelen tener menos dinero disponible para estos gastos y enfrentan ingresos más bajos en promedio, cada aumento en la tasa reduce drásticamente el valor de la vivienda al que pueden acceder.

Guerra en Irán y temor inflacionario

La subida de las tasas no ocurre en el vacío. El conflicto en Irán ha disparado el precio del petróleo y elevó de nuevo las expectativas de inflación. De manera colateral, se incrementó el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que encareció el financiamiento a largo plazo, incluidas las hipotecas.

Expertos del sector inmobiliario señalan que, mientras los datos de inflación sigan elevados y los precios de la energía se mantengan altos, será difícil que las tasas hipotecarias regresen a niveles de 4% o 5% en el corto plazo. Esto obliga a muchos compradores a adaptar sus planes: elegir casas más pequeñas, en zonas más alejadas o, simplemente, esperar y seguir rentando.

Los hispanos sostienen el mercado, pero con límites

A pesar de las dificultades que presenta el mercado actualmente, la comunidad hispana se mantiene como uno de los motores del mercado inmobiliario. En los últimos años, los compradores latinos participan de manera significativa en el crecimiento de la propiedad de vivienda en Estados Unidos, según datos de la Oficina del Censo de EE.UU. y organizaciones especializadas en vivienda hispana.

Sin embargo, para muchos hogares hispanos, el rango de búsqueda se concentra por debajo de los $350,000. Por ello, la combinación de precios altos y tasas elevadas deja fuera a personas que no cuentan con un buen historial crediticio o ahorro para ofrecer un enganche sólido.

Cómo preparar la compra de una casa desde ahora

Ante este panorama, especialistas recomiendan a las familias hispanas tomar decisiones estratégicas, no impulsivas:

Comparar entre varios prestamistas , ya que una diferencia de apenas 0.25% se convierte en miles de dólares en intereses a lo largo del préstamo

, ya que una diferencia de apenas 0.25% se convierte en miles de dólares en intereses a lo largo del préstamo Negociar con el vendedor beneficios como contribuciones al cierre o un ‘buydown’ (reducir temporal o permanentemente la tasa de interés de una hipoteca pagando dinero por adelantado), que reduce el pago durante los primeros años

beneficios como contribuciones al cierre o un ‘buydown’ (reducir temporal o permanentemente la tasa de interés de una hipoteca pagando dinero por adelantado), que reduce el pago durante los primeros años Evaluar hipotecas respaldadas por el gobierno . Opciones como la FHA aceptan enganches más bajos, aunque con requisitos específicos

. Opciones como la FHA aceptan enganches más bajos, aunque con requisitos específicos Revisar programas estatales y locales de ayuda al enganche , muchos de ellos diseñados para compradores de primera vivienda con ingresos moderados

, muchos de ellos diseñados para compradores de primera vivienda con ingresos moderados Fortalecer el crédito antes de aplicar, liquidar deudas de tarjetas y evitar nuevas obligaciones ayuda a mejorar la tasa de la hipoteca

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el costo de las hipotecas en 2026

¿Cuál es la tasa promedio de hipoteca a 30 años en mayo de 2026?

Se ubica alrededor del 6.37%, de acuerdo con los promedios semanales de Freddie Mac, después de varias semanas de aumentos.

¿Qué precio tienen las casas en promedio en EE.UU.?

El precio mediano de una vivienda existente ronda los $403,400, según la NAR, con aumentos moderados frente al año anterior.

¿Por qué están subiendo las tasas hipotecarias?

Las tasas se estiman con el bono del Tesoro a 10 años, que ha subido por el temor a una inflación persistente y el encarecimiento del petróleo por el conflicto con Irán.

¿Es buena idea esperar a que bajen las tasas?

Varios analistas consideran que las tasas podrían mantenerse por encima del 6% durante buena parte de 2026. Esperar implica seguir pagando renta sin garantía de un descenso significativo.

¿Cómo afecta esto a los compradores hispanos?

La combinación de tasas elevadas, precios altos y menor ahorro disponible hace que muchos compradores hispanos deban buscar viviendas más económicas, compartir hipoteca en familia o posponer la compra.

Conclusión

El mercado de vivienda entró a la primavera de 2026 con más inventario y señales de interés de los compradores, pero las tasas en torno al 6.37% y el precio promedio por encima de $400,000 limitan el acceso solo para quienes tienen ahorros y un crédito sólido.

Si el conflicto en Irán se prolonga, la inflación sigue elevada y la Reserva Federal mantiene las tasas de referencia altas por más tiempo, la ventana para comprar casa seguirá siendo estrecha. Mientras miles de familias hispanas en Estados Unidos siguen luchando para que sus ingresos alcancen para llegar a fin de mes.

Sigue leyendo:

– El Congreso de EE.UU. aprueba paquete de vivienda mientras el alquiler ya supera los $2,000 al mes

– Faltan 10 millones de casas en EE.UU. y esto es lo que necesitas ganar para comprar una

– Comprar casa en EE.UU. ya cuesta $100 más al mes por esta razón

