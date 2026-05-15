Las ventas de viviendas siguen cayendo mientras las hipotecas rondan el 6.5%

El mercado inmobiliario en Estados Unidos sigue enviando señales contradictorias para quienes buscan comprar vivienda: las ventas apenas avanzan, pero los precios continúan subiendo y mantienen fuera del mercado a millones de familias. Según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), el precio mediano de una casa alcanzó los $417,700 en abril de 2026, en una tendencia que acumula 34 meses consecutivos de aumentos.

Para muchas familias hispanas, el problema es doble: no solo encontrar una vivienda disponible, sino poder pagarla. Las tasas hipotecarias bajaron ligeramente hasta 6.36%, pero siguen muy por encima de los niveles de 2021, elevando los pagos mensuales a cifras que fácilmente pueden superar los $2,200 al mes antes de agregar impuestos y seguros, el doble que en 2021.

Las ventas siguen estancadas en niveles de 2009

La NAR confirmó que las ventas de viviendas existentes aumentaron apenas 0.2% en abril respecto a marzo, para una tasa anual ajustada de 4.02 millones de unidades, sin cambio alguno frente al año anterior.

Ese número refleja un problema más grave: el periodo enero-abril de 2026 registró el volumen de ventas más bajo desde 2009. Esto confirma que cientos de miles de familias postergaron la compra de su hogar para evitar los precios altos y las tasas elevadas.

“Realmente necesitamos ver un aumento del 30% en el inventario, pero eso no está ocurriendo”, advirtió Lawrence Yun, economista jefe de la NAR. A su juicio, el mercado sigue atrapado entre una oferta insuficiente y una demanda que no desaparece, sino que simplemente espera.

¿Por qué $417,700 duele especialmente a los compradores hispanos?

El precio promedio de una vivienda en abril fue $417,700, un 0.9% más que hace un año. Para viviendas unifamiliares, ese precio sube a $422,300.

Para muchas familias latinas, eso representa seis veces su ingreso anual promedio. Con una hipoteca al 6.36%, la tasa vigente a mediados de mayo, y un enganche del 10%, el pago mensual supera los $2,500 antes de impuestos y seguro. Una carga que rebasa el presupuesto de la mayoría.

Aun así, los propietarios latinos en 2025 llegaron a un récord histórico de 10.2 millones, para consolidarse como el único grupo que compensó las pérdidas de otras comunidades.

El inventario sube, pero no alcanza

Hay una señal positiva en las condiciones del mercado hipotecario actual: el inventario de viviendas disponibles en abril fue de 1.47 millones de unidades, un 5.8% más que en marzo y 1.4% más que hace un año.

Sin embargo, ese avance no es suficiente. El país aún enfrenta un déficit de aproximadamente 3.8 millones de viviendas, y las propiedades de precio accesible, de menos de $350,000, pasaron de representar el 60% del mercado en 2019 a apenas el 41% en la actualidad.

En términos simples: hay más casas en venta, pero pocas que la mayoría pueda pagar.

Lo que los compradores hispanos deben saber antes de tomar una decisión

Si estás evaluando comprar una vivienda en los próximos meses, estos son los factores clave:

Las tasas están bajando lentamente. Freddie Mac reportó 6.36% al 14 de mayo, frente al 6.81% de hace un año. Si continúa la tendencia, los analistas proyectan que podrían llegar al 6% para fin de 2026.

Freddie Mac reportó 6.36% al 14 de mayo, frente al 6.81% de hace un año. Si continúa la tendencia, los analistas proyectan que podrían llegar al 6% para fin de 2026. El sur sigue siendo la región más activa , con ventas un 2.7% por encima de abril del año pasado y precios promedio de $366,600, más accesibles que los del noreste o la costa oeste.

, con ventas un 2.7% por encima de abril del año pasado y precios promedio de $366,600, más accesibles que los del noreste o la costa oeste. Los compradores de primera vivienda representaron el 33% de las transacciones en abril , esta cifra está aún por debajo del promedio histórico de 38%, pero con ligera recuperación.

, esta cifra está aún por debajo del promedio histórico de 38%, pero con ligera recuperación. Explorar programas de asistencia para el enganche como FHA (solo 3.5% de pago inicial) puede marcar la diferencia entre calificar o no.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el costo de las hipotecas en EE.UU.

¿Cuánto cuesta en promedio una casa en EE.UU. en abril de 2026?

El precio mediano de una vivienda existente fue $417,700, según la NAR. Para casas unifamiliares, el precio sube a $422,300. Son 34 meses consecutivos de aumentos anuales de precios.

¿Cuál es la tasa hipotecaria actual a 30 años?

Al 14 de mayo de 2026, Freddie Mac reportó una tasa promedio de 6.36% para hipotecas a tasa fija a 30 años, ligeramente por debajo del 6.37% de la semana anterior. Hace un año era 6.81%.

¿Qué tan difícil es comprar una casa siendo hispano en este mercado?

Para los hogares hispanos, el precio de la vivienda promedia seis veces el ingreso anual familiar, una proporción más alta que para el resto de la población. Pese a ello, la comunidad alcanzó un récord de 10.2 millones de propietarios en 2025.

¿Hay más casas disponibles en el mercado?

Sí. El inventario subió a 1.47 millones de unidades en abril, equivalente a 4.4 meses de oferta. Pero el déficit nacional sigue siendo de casi 3.8 millones de viviendas.

¿Van a bajar las tasas hipotecarias en 2026?

Los analistas proyectan una reducción gradual. NAR estima tasas cercanas al 6% para fin de año si la Reserva Federal retoma recortes de tasas en el segundo semestre.

Conclusión

El mercado inmobiliario de 2026 se parece más a una sala de espera que a un mercado en recuperación. Las ventas están subiendo lentamente. Los precios no ceden. Y las tasas, aunque han bajado desde el pico, siguen siendo lo suficientemente altas como para excluir a millones de familias.

Para la comunidad hispana, que ya demostró su capacidad de avanzar incluso en condiciones adversas, la pregunta es cuánto tiempo más puede soportar estas condiciones si los salarios no crecen al mismo ritmo que las propiedades.

Si la Reserva Federal recorta tasas en el segundo semestre y el inventario sigue mejorando, el otoño de 2026 podría ser el primer momento real de oportunidad en años. Pero la mejor estrategia es esperarlo con las finanzas en orden.

Sigue leyendo:

– El Congreso de EE.UU. aprueba paquete de vivienda mientras el alquiler ya supera los $2,000 al mes

– Comprar casa en EE.UU. ya cuesta $100 más al mes por esta razón

– Comprar casa en 2026 es más caro por tasas hipotecarias altas