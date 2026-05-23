Juicio en Spokane expone mensajes racistas de agente de ICE contra afroamericanos y personas LGBTQ+

El juicio federal contra tres personas acusadas de participar en una protesta frente a una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Spokane, Washington, tomó un giro inesperado luego de que la defensa presentara publicaciones ofensivas realizadas por un agente federal involucrado en el caso.

Los acusados, Jac Archer, Bajun Malvalwalla y Justice Forral, enfrentan cargos de conspiración por una manifestación ocurrida el 11 de junio de 2025 frente a instalaciones de ICE en Spokane.

Durante la audiencia, abogados defensores mostraron al jurado más de una docena de publicaciones atribuidas al agente de ICE Jeremy Burlingame, quien admitió que era suya una cuenta en X donde aparecían comentarios ofensivos contra afroamericanos y personas LGBTQ+.

Defensa cuestiona posible sesgo del agente de ICE

Las publicaciones, realizadas desde principios de 2025, incluían mensajes que calificaban a una congresista como “basura de barrio” y comentarios que describían a personas transgénero como “enfermas mentales”.

La defensa sostiene que esos mensajes son relevantes porque uno de los acusados, Jac Archer, es afroamericano y no binario. Los otros dos acusados utilizan pronombres neutros.

Burlingame declaró durante el juicio que había olvidado la existencia de la cuenta. La noche previa a la audiencia, el perfil fue eliminado.

Fiscalía asegura que desconocía la cuenta en redes sociales

Los fiscales afirmaron ante el tribunal que nunca fueron informados sobre la existencia de la cuenta del agente federal.

🚨Important update for Spokane 3 trial🚨



ICE agent, Jeremy Burlingame, who testified in the trial of the Spokane 3, called for federal charges against protesters and made transphobic and racist posts online. https://t.co/ztdzrgb9Tr pic.twitter.com/Qqe9deRTE6 — FPW_FreePalestine (@rw_pw) May 21, 2026

Tras la revelación de las publicaciones, la fiscalía se comunicó con ICE para solicitar medidas disciplinarias contra Burlingame. Según se informó durante el juicio, la agencia ya inició un proceso interno.

También presentan video de agente local durante la protesta

La defensa además reprodujo imágenes de la cámara corporal de Brittan Morgan, agente del Departamento del Sheriff del Condado de Spokane.

En el video, Morgan aparece diciendo: “Quiero golpear a alguien con un palo”.

Posteriormente, el agente declaró que lamentaba el comentario y aseguró que desconocía que su cámara corporal seguía grabando.

FBI muestra mensajes sobre la organización de la protesta

Como parte del juicio, un agente del FBI presentó capturas de pantalla de chats grupales en Signal donde, según el testimonio, Jac Archer animaba a participantes de la protesta a “arriesgarse a ser arrestados de forma reflexiva”.

El juicio podría extenderse hasta el próximo viernes y todavía no está claro si la defensa pedirá la anulación del proceso tras las revelaciones surgidas durante las audiencias.

Sigue leyendo: