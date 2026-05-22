ICE arresta a solicitantes de asilo con visa vencida pese a procesos activos ante USCIS

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está aplicando un esquema más estricto que permite la detención de inmigrantes que ingresaron legalmente a Estados Unidos con visa de turismo o no inmigrante, pero que permanecieron en el país después de que expiró su periodo de estancia, incluso si tienen solicitudes de asilo en trámite.

Bajo esta práctica, personas con expedientes activos ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) están siendo consideradas sin estatus legal vigente si su visa ha caducado, lo que abre la puerta a arrestos y procesos de deportación.

Caso de médica venezolana

La detención de la doctora venezolana Yarelys Evelyn Guerrero Ramírez, especialista en medicina materno-fetal, en una autopista al norte de Miami, Florida, se ha convertido en uno de los ejemplos más recientes de esta política.

Aunque contaba con una solicitud de asilo pendiente, permiso de trabajo vigente y licencia de conducir válida, fue arrestada por autoridades migratorias bajo el argumento de que el trámite en curso no le otorgaba estatus legal.

Un portavoz gubernamental sostuvo que la mujer “permaneció en Estados Unidos más allá del periodo autorizado” y reiteró que una solicitud migratoria pendiente no constituye estatus legal.

¿Qué significa para ICE tener visa vencida con asilo en trámite?

En la práctica, ICE está clasificando a estos solicitantes como “extranjeros indocumentados” una vez que expira su visa, lo que permite detenciones en carreteras, retenes o encuentros con autoridades.

Esto ocurre aun cuando las personas mantengan procesos activos de asilo ante USCIS, lo que no impide que sean puestas en procedimientos de deportación.

Un sistema migratorio saturado con millones de casos

El endurecimiento se da en medio de un sistema migratorio con más de 11.6 millones de expedientes acumulados en agencias como USCIS, incluyendo peticiones familiares, asilo, permisos de trabajo y ciudadanía.

A esto se suma la Corte de Inmigración (EOIR), que mantiene cerca de 4 millones de casos pendientes, con tiempos de resolución que pueden extenderse varios años, especialmente cuando interviene una detención de ICE.

Debate legal dividido sobre el alcance de las detenciones

Las nuevas prácticas han provocado posturas opuestas entre especialistas en derecho migratorio.

Para el abogado Jaime Barrón, estas acciones funcionan como medidas de presión que pueden afectar el debido proceso y generar temor entre solicitantes de asilo, de acuerdo con lo publicado en el sitio 2001online.

En contraste, el abogado Haím Vásquez sostiene que la ley permite la detención si la persona permanece sin estatus legal, independientemente de que tenga un trámite migratorio en curso.

El abogado José Guerrero, representante de la doctora detenida en Miami, advirtió que la existencia de una solicitud de asilo no protege contra la detención si la visa ya expiró.

¿Qué pueden hacer los solicitantes de asilo ante este escenario?

Entre las recomendaciones para personas con procesos activos se incluye portar siempre el recibo del Formulario I-589 (I-797C), permiso de trabajo vigente e identificación oficial en Estados Unidos.

También se aconseja conocer derechos en puntos de control, evitar firmar documentos sin asesoría legal y usar herramientas como el localizador de detenidos de ICE (locator.ice.gov) o el sistema de la Corte de Inmigración (acis.eoir.justice.gov) para seguimiento de casos.

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