Desestiman cargos a excandidata Kat Abughazaleh y otros por protesta en Broadview, Chicago

Los cargos federales contra cuatro personas que participaron en una protesta frente al centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Broadview, un suburbio al oeste de Chicago, serán retirados de forma definitiva.

De acuerdo con el sitio The Hill, la decisión implica la cancelación del juicio que estaba programado para iniciar después del Día de los Caídos, y pone fin a un proceso judicial que se originó tras las manifestaciones del pasado 26 de septiembre.

Protesta frente a ICE en Broadview derivó en cargos federales

Las cuatro personas involucradas, la excandidata al Congreso Kat Abughazaleh, Andre Martin (exintegrante de su equipo de campaña), el concejal de Oak Park, Brian Straw y el miembro del comité demócrata del distrito 45 Michael Rabbitt, enfrentaban acusaciones federales por presuntamente obstruir la labor de un agente de la ley durante una protesta frente a las instalaciones de ICE en Broadview.

Ese día, más de 100 manifestantes se concentraron en el lugar para exigir el fin de las políticas de represión migratoria del presidente Donald Trump.

El caso, conocido públicamente como los “Broadview 6”, inicialmente incluyó acusaciones de conspiración, aunque posteriormente los cargos se redujeron.

Otros dos casos ya habían sido desestimados

Antes del retiro de los cargos contra estos cuatro acusados, el gobierno federal ya había desestimado las imputaciones contra otras dos personas vinculadas al mismo caso: Catherine Sharp y Joselyn Walsh.

Con esta decisión, el proceso judicial queda completamente cerrado para el grupo originalmente señalado en las protestas de Broadview.

Críticas al proceso judicial y defensa de la protesta

Tras conocerse la cancelación del juicio, Brian Straw emitió un comunicado en el que aseguró sentirse aliviado, aunque sostuvo que el caso trascendía lo individual y estaba relacionado con derechos fundamentales.

Straw afirmó que la defensa del caso se centró en la protección de derechos amparados por la Primera Enmienda y en la necesidad de garantizar un sistema de justicia enfocado en el interés público.

También señaló que su participación en la protesta estuvo motivada por la defensa de valores democráticos y el derecho a denunciar injusticias, calificando de inapropiada la persecución judicial por este tipo de acciones.

Tensión por operativos migratorios

La decisión se da en medio del debate sobre las operaciones migratorias en Estados Unidos, particularmente en instalaciones como el centro de ICE en Broadview.

De forma paralela, recientemente un juez rechazó una solicitud para nombrar un fiscal especial que investigara presuntos abusos cometidos por agentes migratorios durante la Operación Midway Blitz.

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