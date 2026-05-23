Knicks ponen en jaque a Cavs y quedan a un triunfo de sus primeras finales desde 1999

Después de triunfar en los dos primeros juegos en el Madison Square Garden, los New York Knicks asaltaron el campo de los Cleveland Cavaliers, con victoria 121-108 y tomaron ventaja de 3-0 en las finales del Este, lo que les deja a un solo lauro de sus primeras Finales NBA desde 1999.

El equipo que comanda Jalen Brunson, máximo anotador del juego con 30 puntos, lidera la final de la Conferencia Este por 3-0, una ventaja que nunca se ha remontado en la historia de la NBA.

Para lograr el milagro, los Cavaliers de Donovan Mitchell (23 puntos) y James Harden (19) tendrán que ganar cuatro partidos consecutivos, comenzando por el cuarto asalto, el lunes, de nuevo en su cancha.

De cumplirse los pronósticos, los Knicks pugnarán por su primer anillo de campeón desde 1973 frente a los San Antonio Spurs o el Oklahoma City Thunder, que lidera la final del Oeste por 2-1.

Racha de 10 victorias seguidas de Knicks

Los Knicks avanzan imparables hacia las Finales con una racha de 10 victorias consecutivas, con una asombrosa media de 22,5 puntos de ventaja.

“Nuestra mentalidad no ha cambiado. Estamos intentando mejorar cada día. Estamos tratando de aprender ganando”, declaró el capitán Brunson. “Hay que concentrarse en una posesión a la vez. Es la mentalidad que hemos tenido estas últimas semanas, tenemos que mantenerla”.

El mes imbatido del conjunto neoyorquino avala la labor de Mike Brown, el discreto entrenador llegado esta campaña que ha sabido acoplar por fin las piezas de un plantel lujoso pero que solía librar las batallas por separado.

El pívot dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns es el mayor ejemplo al brillar ahora en la dirección de juego, como muestra el registro de este sábado de 13 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias.

Taylor Swift y Travis Kelce no llevaron suerte a los Cavs

Durante el Juego 3 de la Final de la Conferencia Este entre Cleveland Cavaliers y New York Knicks, la atención no solo estuvo en la cancha, sino también en las gradas.

Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce se ubicaron en primera fila para apoyar al equipo local, captando rápidamente la atención de las cámaras y de los comentaristas, quienes, en tono de broma, se refirieron a Swift como “su prometida” durante la transmisión.

Travis Kelce and Taylor Swift are courtside for Knicks/Cavaliers Game 3 👀 pic.twitter.com/HohyP1ZJZd — NBA (@NBA) May 24, 2026

La aparición de la pareja generó gran entusiasmo entre los aficionados en el Rocket Arena. Swift y Kelce recibieron aplausos inmediatos, mientras el ala cerrada de los Chiefs levantaba los brazos para animar al público y crear un ambiente festivo que acompañara el desempeño de los Cavaliers en el partido.

En medio del revuelo por su presencia, el veterano jugador de los Kansas City Chiefs de la NFL se levantó varias veces de su asiento para animar a los aficionados y para beberse una cerveza de un solo trago durante un tiempo muerto, provocando las risas de su célebre pareja.

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