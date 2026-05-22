Redes explotan contra el alcalde de Nueva York tras publicar selfie en partido de Knicks
Zohran Mamdani dijo presente en el segundo triunfo de los locales en el Madison Square Garden
El triunfo de los New York Knicks en el segundo partido de las finales de Conferencia Esta de la NBA, quedó en un segundo plano en redes sociales gracias al alcalde de la ciudad Zohran Mamdani.
El alcalde de Nueva York asistió al partido en el Madison Square Garden, lo cual documentó con una selfie en las redes sociales.
Las primera críticas llegaron por el costo de los asientos, que según comentarios costaron cerca de $1000 dólares, “pero lo que importa es la imagen, y nadie quiere ver a su alcalde socialista codeándose con la burguesía”.
Por suerte para los aficionados de los Knicks, Mamdani no tuvo el mismo efecto en ellos que en los Mets, cuando su mera presencia supuestamente contribuyó a su racha de 12 derrotas consecutivas.
Publicaciones en redes contra Zohran Mamdani
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