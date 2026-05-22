Redes explotan contra el alcalde de Nueva York tras publicar selfie en partido de Knicks

El triunfo de los New York Knicks en el segundo partido de las finales de Conferencia Esta de la NBA, quedó en un segundo plano en redes sociales gracias al alcalde de la ciudad Zohran Mamdani.

El alcalde de Nueva York asistió al partido en el Madison Square Garden, lo cual documentó con una selfie en las redes sociales.

Knicks forever pic.twitter.com/3HxcoRSyUb — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) May 22, 2026

Las primera críticas llegaron por el costo de los asientos, que según comentarios costaron cerca de $1000 dólares, “pero lo que importa es la imagen, y nadie quiere ver a su alcalde socialista codeándose con la burguesía”.

Por suerte para los aficionados de los Knicks, Mamdani no tuvo el mismo efecto en ellos que en los Mets, cuando su mera presencia supuestamente contribuyó a su racha de 12 derrotas consecutivas.

Publicaciones en redes contra Zohran Mamdani

Did you spend our tax dollars to attend that Knicks game? — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) May 22, 2026

Hey Zohran, you Ugandan-born DSA fraud “Knicks forever”?

Lmao, another taxpayer-funded photo-op in your cheap suit, pretending to be a real New Yorker while you tax us into oblivion, flood the city with migrants, and let crime explode. Fake-ass socialist jinx go choke on it.… — Louis Buchalter (@lepke2112) May 22, 2026

Your city is flooding and you are at a basketball game. Typical lib scumbag. — Kat (@KatManDoToo2) May 22, 2026

"I'm only doing this to make people think I care about them in order to rob them of more money" – Mamdani — celticmagick (ジェイソン) (@celticmagick333) May 22, 2026

Great job keeping New Yorkers from being able to afford tickets — Donald Stevenson (@DieselDonnie69) May 22, 2026

Keep this fraud far from the Knicks. Mets lost like 15 straight after he hugged mrs met — Zaza Locksmith (@onlyzapicks) May 22, 2026

Seguir leyendo:

Knicks mantienen invicto en el Madison Square Garden para poner la serie 2-0 ante Cavs

Mike Brown apuntó a James Harden para victoria de Knicks: “Íbamos a atacar a Harden”

Knicks vencen a Cavaliers tras remontada histórica de 22 puntos en el Madison Square Garden