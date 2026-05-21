Knicks mantienen invicto en el Madison Square Garden para poner la serie 2-0 ante Cavs

Los New York Knicks continúan viviendo un momento histórico en estos playoffs de la NBA. El equipo neoyorquino derrotó 109-93 a Cleveland Cavaliers y se colocó 2-0 en la serie de Finales de Conferencia, quedando a solo dos victorias de regresar a unas Finales de la NBA por primera vez desde 1999.

Dos noches después de remontar una desventaja de 22 puntos en el cuarto cuarto, los Knicks se aseguraron de mantener el control en la recta final del encuentro con una racha de 18-0 en el tercer cuarto que les otorgó una ventaja de 71-53.

Los aficionados en el Madison Square Garden corearon “¡Knicks en cuatro! ¡Knicks en cuatro!” durante el último minuto, mucho después de que los jugadores titulares ya se hubieran retirado a los banquillos.

The New York Knicks are two wins away from the NBA Finals 🍿



Knicks fans are HYPED 🗣️ pic.twitter.com/vHvkxvPx7u — SportsCenter (@SportsCenter) May 22, 2026

Dominio total de Knicks

Josh Hart fue el máximo anotador del cuadro neoyorquino con 26 puntos mientras que el dominicano Karl-Anthony Towns completó un doble-doble de 18 puntos y 13 rebotes.

“Sabía que ese iba a ser el plan. Simplemente he estado trabajando”, declaró Hart, que anotó 5 triples de 11 intentos, tras firmar la máxima anotación de su carrera en playoffs.

El partido tuvo como punto de quiebre en el tercer cuarto en el que New York se impuso 32-21, siendo su mejor producción ofensiva de la noche.

Por los Cavaliers, Donovan Mitchell resaltó como la principal arma en ataque con 26 unidades en 39 minutos en la duela.

Ahora, los Cavaliers regresarán a casa obligados a reaccionar si quieren mantenerse con vida en la serie.

El tercer partido se disputará este sábado y Cleveland intentará evitar quedar al borde de la eliminación ante unos Knicks que atraviesan su mejor racha de playoffs en décadas.

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