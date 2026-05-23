Marina de Tavira conquista Cannes con nuevo reconocimiento

Marina de Tavira se llevó el premio a mejor actuación femenina dentro de la selección “Un Certain Regard” del Festival de Cannes, una distinción que también compartieron Daniela Marín Navarro y Mariangel Villegas, protagonistas junto a ella en la película “Siempre soy tu animal materno”.

La producción, dirigida por Valentina Maurel, representa un hito para Costa Rica, ya que se convierte en la segunda cinta de ese país seleccionada por Cannes en toda su historia. El proyecto contó con la participación de la productora mexicana Pimienta Films y le permitió a De Tavira interpretar a una escritora mexicana que atraviesa tensiones familiares con sus dos hijas.

Ausencia física que no disminuyó la emoción

Aunque la actriz viajó la semana pasada al evento para acompañar la proyección del filme, la ceremonia de premiación la sorprendió de regreso en México. Su nombre resonó en la sala Debussy del Palacio de Festivales el viernes por la noche, pero ella no estaba allí para recibir el galardón. En su lugar, se leyó un mensaje enviado especialmente para la ocasión.

“Desde México celebro con gran alegría este reconocimiento al cine que hacemos en América Latina. Gracias por invitarme a asomarme a los laberintos de la maternidad. Gracias, festival de Cannes por abrir la mirada”, compartió.

Un día antes, De Tavira había descrito su paso por el certamen con entusiasmo desbordado: “Es una locura, una locura. Me encanta estar con una película que es representación latinoamericana en este festival. Es un festival que me faltaba y vaya festival”, comentó en el estreno.

La historia detrás de “Siempre soy tu animal materno”

En esta coproducción entre Bélgica, Francia y México, Maurel construye el retrato íntimo de una familia atravesada por silencios y distancias. La trama se centra en Elsa, interpretada por Marín Navarro, una joven que vuelve a Costa Rica después de estudiar en Europa.

Su regreso la enfrenta a un hogar que ya no reconoce. Su hermana menor, Amalia, a cargo de Villegas, pasa gran parte del tiempo sola y cada vez más aferrada a creencias esotéricas.

Elsa intenta pedir ayuda a sus padres, aunque las respuestas no llegan. El padre, encarnado por Reinaldo Amién, está concentrado en sus conquistas amorosas. La madre, interpretada por De Tavira, dedica sus días a revisar una reedición de los poemas eróticos que escribió cuando era joven.

Ese universo íntimo, lleno de tensiones afectivas, fue el que cautivó al jurado de la sección “Un Certain Regard” y terminó por convertir a Marina de Tavira en una de las figuras más comentadas de esta edición.

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