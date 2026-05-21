Andy García irrumpe en Cannes con una mirada crítica al cine

La presencia de Andy García en el Festival Internacional de Cine de Cannes significó mucho por su nuevo proyecto directoral y porque abrió una reflexión sobre el rumbo de la industria audiovisual.

En una charla con Deadline, el intérprete puso sobre la mesa un tema que lo inquieta desde hace tiempo y es la repetición de fórmulas y la pérdida de riesgo artístico.

Una industria que se hace más pequeña cuando repite

García no disimuló su molestia frente al dominio de las franquicias: “La industria apuesta cada vez más por las franquicias y los remakes. Eso limita mucho los papeles interesantes”. Para él, el desgaste ya es evidente: “Siento que el público comienza a cansarse de recibir propuestas recicladas”, afirmó.

Su observación no apunta sólo a la audiencia, también habla de lo que esto provoca en los intérpretes, sobre todo en generaciones que crecieron con otro tipo de cine: “Los mayores todavía desean ir al cine por historias que los motiven, pero no siempre encuentran opciones nuevas”, compartió.

En ese escenario, destacó que sólo un grupo reducido de cineastas logra levantar proyectos originales, y mencionó a Christopher Nolan y Steven Spielberg como ejemplos de voces capaces de conseguir respaldo para sus propuestas: “Ellos pueden decir ‘quiero hacer esto’ y obtienen apoyo, pero no es lo común”.

Al hablar del presente televisivo, Andy García también reconoció el impulso creativo que existe en las colaboraciones con figuras como Taylor Sheridan.

La inteligencia artificial y lo irremplazable

Consultado por las recreaciones digitales y el uso de IA, García respondió con humor y distancia: “¿Que si quisiera volver en una película con inteligencia artificial? Dependería de cuánto paguen. Eso dirían mis nietos”. Aun así, su postura es clara, él prefiere el naturalismo que lo marcó desde joven: “Crecí viendo películas de los años 60 y 70, el neorrealismo italiano y la Nouvelle Vague francesa; por eso prefiero el naturalismo al uso de inteligencia artificial en el cine”.

El experimentado actor acepta que la tecnología puede ser útil en situaciones excepcionales, como la muerte de un actor durante un rodaje, pero su sensibilidad se alinea con referentes como John Cassavetes: “Me atrae mucho más John Cassavetes que todo esto de la inteligencia artificial”, subrayó.

“Diamond”, una película que nació despacio y llegó lejos

Su proyecto más reciente, “Diamond”, refleja esa defensa del trabajo personal. El filme avanzó gracias a la financiación independiente: “Como sucede ahora con muchas películas, tuvimos que conseguir los fondos con inversores privados”, explicó.

El camino fue largo y García recordó el origen de la historia: “Al revisar mis archivos, vi que el primer borrador era de 2014, y probablemente concebí la idea cuatro o cinco años antes”. Ese recorrido se transformó en un logro al presentarla en Cannes: “Ser invitados a una gala fuera de competencia en el Festival de Cannes es un privilegio enorme”.

Aunque el equipo no contó con un gran presupuesto, el entusiasmo fue suficiente para impulsar la película: “No tenemos fondos para llevar a todos, pero nos emociona el viaje de la película. Ahora la obra tiene alas propias”, dijo.

Una herida que no cierra: Cuba

En su debut como director, “La ciudad perdida”, inspirado en un texto de Guillermo Cabrera Infante, abordó la historia de Cuba durante la transición entre la dictadura de Fulgencio Batista y el ascenso de la revolución encabezada por Fidel Castro.

A partir de aquella película, Andy García volvió a captar la atención internacional. Al referirse a su tierra natal, dejó en total evidencia la huella emocional que carga: “Tengo un agujero en mi corazón”.

También reveló que continúa impulsando, como lo ha hecho desde hace años, otro proyecto: “Hemingway & Fuentes”, un guion que narra la amistad entre Ernest Hemingway y el capitán cubano Gregorio Fuentes, vínculo que inspiró la célebre novela “El viejo y el mar”.

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