Ovación histórica en Cannes para la película española “La Bola Negra”

El Festival de Cannes vivió un momento realmente inolvidable durante esta edición 2026. “La Bola Negra”, el nuevo largometraje de Javier Ambrossi y Javier Calvo, estremeció al público con una ovación que se extendió durante más de 15 minutos. La emoción fue tal que el dúo creativo, conocido como Los Javis, terminó dedicando ese aplauso a Federico García Lorca.

“Hace noventa años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. Así que, a todos los que piensan que vamos a dar un paso atrás en nuestros derechos LGBT, tenemos malas noticias. Porque estamos aquí para quedarnos”, dijeron desde el escenario, en una declaración reseñada por Variety.

Reparto internacional y un tejido creativo muy reconocible

El proyecto reúne rostros de distintas partes del mundo. La presencia de Glenn Close en un rol secundario convive con la fuerza habitual de Penélope Cruz, mientras que el cantante Guitarricadelafuente debuta en la actuación. También forman parte del elenco Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes y Lola Dueñas.

Detrás de la cámara, Los Javis volvieron a confiar en parte del equipo que dio personalidad a su serie “La Mesías”. La fotografía quedó nuevamente en manos de Gris Jordana y la música de Raül Refree. El rodaje avanzó durante doce semanas entre Castilla y León, Cantabria, Andalucía, Madrid y Greece.

Tres tiempos, un mismo pulso lorquiano

La historia se despliega en tres líneas temporales, 1932, 1937 y 2017, que dialogan entre sí. El filme se adentra en episodios vinculados a las huellas de Lorca a través de tres protagonistas: Rafael Rodríguez Rapún, miembro de ‘La Barraca’ y pareja del poeta; un soldado del bando nacional que cruza su camino con él; y un hombre contemporáneo que recibe un legado inesperado tras la muerte de su abuelo.

Desde su primera media hora, “La Bola Negra” se inclina hacia una estética que abraza lo lírico y lo emocional. La película recorre la homosexualidad como un lazo transversal entre sus personajes, algo que incluso Glenn Close comentó al señalar que la obra habría sido la primera de Lorca con un protagonista abiertamente homosexual.

El montaje fluye con claridad y permite saltar entre tiempos y espacios sin perder ritmo. El apartado visual se sostiene en símbolos y referencias que evocan el universo lorquiano, incluso cuando el tramo final se extiende más de lo necesario.

Penélope Cruz, una presencia luminosa

Entre los momentos más celebrados, destaca la intervención de Penélope Cruz, que suma una secuencia musical cargada de chispa y una presencia que muchos ya describen como uno de los mejores aportes del filme. Su energía subraya la intención de Los Javis de construir un relato lleno de sensibilidad, memoria y resistencia.

Con su estreno en Cannes, “La Bola Negra” apenas inicia su viaje y promete que su propuesta seguirá creciendo mucho más allá en esta temporada del cine mundial.

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