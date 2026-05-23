Miley Cyrus vivió un increíble momento en el Paseo de la Fama de Hollywood

La mañana del viernes 22 de mayo quedó cargada de intensidad en el icónico Hollywood Walk of Fame, donde Miley Cyrus, a sus 33 años, fue homenajeada con la estrella número 2,845.

El ambiente vibró desde tempranas horas, cuando admiradores de distintos rincones comenzaron a reunirse sobre Hollywood Boulevard para acompañarla en un capítulo que ella describió, más tarde, como inolvidable.

Entre quienes la acompañaron estuvieron su prometido Maxx Morando, su madre Tish Cyrus, su hermana Brandi Cyrus, y dos figuras que ocuparon un rol clave durante la ceremonia, la actriz Anya Taylor-Joy y la diseñadora Donatella Versace, quienes ofrecieron palabras dirigidas a la artista antes de su intervención.

Memoria, trabajo y futuro creativo

Vestida con un diseño de archivo seleccionado por Donatella Versace, Cyrus tomó el podio ante una multitud que no dejó de aplaudirla. Su mensaje tuvo un tono íntimo, con referencias personales y una mirada profunda sobre el recorrido que la llevó a este punto.

“Mi papá solía decir que un rascacielos empieza con un taladro. Y una estrella en el Paseo de la Fama también. No se trata de la fuerza, sino de la repetición. Lo que hace tan especial a esta estrella es que es una acumulación de devoción”, dijo.

“La estrella no es algo que se gana como en un juego de temporada. No es algo que puedes perseguir o coleccionar. No es algo por lo que grabas tu próximo disco y luego lo cargas como un trofeo. ¡Mi nombre está grabado en terrazzo dorado y rosado!”, expresó ante el público.

Posteriormente añadió: “Después de hoy, me comprometo a continuar el ciclo de creación, porque eso es para lo que verdaderamente vivo. Mi esperanza es que lo que deje atrás continúe afectando los corazones de generaciones por venir, de aquellas que no estaré aquí para conocer. Espero que despierte algo crudo, imperfecto, sensual, glamoroso y alegre en tiempos que lo necesiten”.

La artista también mencionó su labor fuera del escenario y recordó el trabajo de las fundaciones que lidera, la Happy Hippie Foundation y la Miley Cyrus Foundation. Antes de despedirse, agradeció a su equipo, a su familia y a todos los que han acompañado su trayectoria: “Este es un día que nunca olvidaré y que siempre voy a atesorar. Los amo a todos, muchísimo”.

Carrera marcada por constancia y evolución

Este reconocimiento llega en un periodo de plenitud para Cyrus, quien comenzó su carrera televisiva en 2006 con la serie Hannah Montana, donde interpretó a Miley Stewart, una adolescente de Malibú que llevaba una doble vida como estrella pop.

Aquel proyecto de Disney Channel se extendió durante cuatro temporadas y se convirtió en el primer gran impulso internacional de su trayectoria, consolidándola como una figura central del entretenimiento desde su juventud.

Hoy, dos décadas después de ese debut, la artista suma un capítulo que la consolida y la deja en la historia del arte.

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