Miley Cyrus recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Miley Cyrus ha alcanzado un reconocimiento que pocos artistas logran. Es un hecho que muy pronto su nombre será parte del paisaje del Paseo de la Fama de Hollywood. La noticia confirma que la ceremonia se llevará a cabo el viernes 22 de mayo a las 2:30 p.m., hora del Este de los Estados Unidos, cuando la intérprete reciba su propia estrella en el emblemático bulevar de Los Ángeles.

La emoción de Cyrus viene acompañada de recuerdos de sus inicios en la ciudad californiana. Hace un tiempo, la cantante relató cómo llegó a Los Ángeles desde Nashville siendo muy joven, y cómo paseaba por Hollywood Boulevard con su padre cuando nadie la reconocía: “Teníamos las tiendas de regalos para nosotros solos y comprábamos imitaciones de los Óscar y artículos de Marilyn Monroe”, evocó con una mezcla de nostalgia y asombro. Hoy, esa misma calle será el lugar donde quedará plasmado su legado.

Para ella, esta distinción representa un símbolo de aquello que ha construido con compromiso y creatividad: “Este momento perdurará para siempre, gracias a todos en mi vida que lo hicieron posible. Me siento agradecida de compartir esta estrella con ustedes”, aseguró, feliz por quienes la acompañaron en cada paso de su trayectoria.

Invitados y palabras en la ceremonia

La entrega de la estrella contará con la presencia de figuras destacadas del entretenimiento. Estarán la actriz Anya Taylor-Joy y la diseñadora Donatella Versace, quienes ofrecerán palabras durante el evento, junto con Ellen K, personalidad de “iHeartMedia”. Todo será transmitido a través de la página oficial “Hollywood walk of fame”, permitiendo que fans alrededor del mundo sean testigos del momento.

Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama, señaló la importancia de este reconocimiento: “Miley se merece este reconocimiento, ya que ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Generaciones de niñas han crecido viéndola evolucionar, encontrando inspiración en su trayectoria y su creatividad audaz”. La vivencia de Cyrus, desde su temprano éxito hasta su consolidación como artista versátil, se ha instalado en diversas audiencias, dejando una marca en la cultura popular.

Este honor ocurre en un año muy significativo para la cantante, que además celebra 20 años desde que llegó a la fama con “Hannah Montana”, la serie de Disney Channel que la catapultó a la escena internacional, con un especial que se estrenó el pasado 24 de marzo. Aquella producción sembró las bases de lo que más tarde se convertiría en una carrera musical sólida y expansiva, con múltiples facetas artísticas.

La estrella que pronto brillará en Hollywood Boulevard condensa décadas de trabajo, evolución y una carrera que sigue en expansión. Miley Cyrus suma así una nueva marca a su historia, con la mirada puesta en lo que está por venir.

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