Miley Cyrus celebrará los 20 años de “Hannah Montana”

La nostalgia no es el único motor detrás del especial que celebrará las dos décadas de “Hannah Montana” en Disney+.

La plataforma anunció que el proyecto llegará el 24 de marzo, exactamente veinte años después del estreno original de la serie en Disney Channel, con una propuesta que combina revisión histórica, archivo ampliado y una lectura más adulta del fenómeno.

En el centro, claro, estará Miley Cyrus, quien vuelve al estudio para una conversación extensa con Alex Cooper, la presentadora del podcast “Call Her Daddy”.

Según la cadena, la charla “ofrecerá una visión íntima de la creación de uno de los personajes más emblemáticos de la cultura pop y del impacto duradero que la serie y el personaje han tenido en los fans de todo el mundo”. La frase resume el tono buscado, un intento por observar, con distancia profesional, cómo la ficción sobre una adolescente con doble vida terminó convertida en una de las marcas más sólidas del entretenimiento juvenil.

Going back to where it all began. 🖤 The Hannah Montana 20th Anniversary Special premieres March 24 on @DisneyPlus. #MileysMemories pic.twitter.com/nC0dK9xqcE — Miley Cyrus (@MileyCyrus) February 17, 2026

La serie como laboratorio del star system

A lo largo del especial, Cyrus revisitará la música y los momentos que moldearon aquel universo. Habrá presencia del público en vivo, algo que apunta a recrear la energía del set que caracterizó la dinámica original.

También se reconstruirán algunos de los decorados, gesto que alimenta la memoria visual de quienes crecieron con la serie. La producción incluirá imágenes inéditas y material de archivo nunca antes difundido, un recurso que suele funcionar como puente para comprender cómo operaba, detrás de cámaras, una maquinaria televisiva pensada para formar talentos mientras expandía una franquicia global.

Antes del lanzamiento, la colección completa de “Hannah Montana” estará disponible en Disney+, lo que responde a una estrategia habitual de la plataforma reactivando el catálogo antes de un estreno importante para ampliar el contexto del público nuevo y reenganchar al que ya conoce la serie.

Estrenada en 2006, “Hannah Montana” se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural. Más que una comedia juvenil, funcionó como una pieza central del modelo de estrellas multiplataforma que el canal promovía en esa época.

La ficción impulsó discos, giras, un largometraje y hasta una película concierto que llegó a salas. En su momento, la serie recibió cuatro nominaciones al Premio Emmy como programa infantil destacado y fue considerada por múltiples críticos como una de las producciones más influyentes de la historia del canal.

La mirada adulta de Miley Cyrussobre su propio legado

El especial llega en un momento en el que Miley Cyrus ha destacado públicamente su relación con aquella etapa. Durante la emisión del programa ya empezaba a construir su faceta musical en solitario, aunque la transición definitiva ocurrió a comienzos de la década de 2010, cuando lanzamientos como “Can’t Be Tamed” y “We Can’t Stop” marcaron una ruptura evidente con su imagen de estrella infantil.

El año pasado, la cantante reconoció en una entrevista que quería “diseñar algo realmente especial” para el aniversario y afirmó que sería “emocionante” celebrarlo. Hoy, ya es una realidad.

Sigue leyendo:

Miley Cyrus y Maxx Morando se comprometieron tras 4 años de relación

Compromiso de Miley Cyrus y Maxx Morando: ¿Cuánto cuesta el lujoso anillo?

Billy Ray Cyrus gana demanda de una mujer que decía ser la madre de Miley Cyrus