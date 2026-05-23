Con grandes sorpresas Shakira estrenó “Dai Dai”, el video oficial del Mundial 2026

La expectativa que venía creciendo desde mediados de mayo finalmente estalló este sábado. Shakira presentó el videoclip de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, confirmando su liderazgo en uno de los escenarios culturales más vistos del planeta. El estreno se produjo este 23 de mayo a las 12:00 p.m. ET, tal como la artista había anunciado días atrás.

El sencillo, revelado inicialmente el 14 de mayo, marcó su regreso al repertorio mundialista con una colaboración junto al nigeriano Burna Boy.

Desde su publicación, el teaser superó los cinco millones de reproducciones y mantuvo una presencia constante en plataformas digitales, impulsado por adelantos que la artista compartió en sus redes sociales.

Un sonido cargado de energía y recuerdos del fútbol

“Dai Dai” tiene una duración cercana a los cuatro minutos y fusiona afrobeats, dancepop, worldbeats y reguetón. La mezcla sostiene un mensaje de fortaleza personal que se siente desde los primeros segundos.

En uno de los pasajes iniciales, Shakira interpreta: “Sabías desde el día en que naciste que aquí es donde perteneces. Has sido valiente todo este tiempo. Lo que una vez te rompió, te hizo fuerte”.

Además de su tono inspirador, la letra rinde homenaje a figuras históricas del balompié mundial. Allí aparecen nombres como Diego Maradona, Paolo Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Kaká y Lionel Messi. También incluye menciones a selecciones como Brasil, Argentina, Colombia, Estados Unidos y Países Bajos, todas presentes en el torneo que tendrá sede conjunta en Norteamérica.

Por su fuera poco aparecen, Kylian Mbappé, Harry Kane, su compatriota Luis Díaz, Vinicius, Lionel Messi, entre otros.

Este lanzamiento consolida el vínculo de la colombiana con los Mundiales. Shakira es la única artista que ha encabezado dos canciones oficiales de la FIFA para torneos masculinos, un logro que la sitúa en un espacio privilegiado dentro del espectáculo deportivo global.

El movimiento digital que creció antes del estreno

La publicación del sencillo vino acompañada de una invitación abierta que la cantante dirigió a seguidores, academias de baile y colectivos culturales para unirse a la coreografía oficial de “Dai Dai”. La propuesta se viralizó con rapidez y generó miles de videos en redes sociales.

Uno de los grupos que más llamó su atención fue “Triplets Ghetto Kids”, una organización de Uganda conocida por sus coreografías llenas de energía. Los menores publicaron un video bailando la canción y la reacción de Shakira se convirtió en una colaboración mayor y es que los niños ahora forman parte del videoclip oficial.

Las imágenes que reveló la artista mostraban a los jóvenes rodeándola en un entorno inspirado en la sabana africana.

Ese mismo material fue el que utilizó para confirmar la fecha y la hora exacta del gran estreno de este 23 de mayo.

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