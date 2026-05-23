“Shakespeare In The Park”: tradición en NY, ahora más accesible

La energía del verano empieza a sentirse en Nueva York, y con ella regresa una de las costumbres culturales más queridas por locales y visitantes: “Shakespeare In The Park”, el proyecto que desde 1954 mantiene vivo el teatro gratuito al aire libre.

Cada temporada el evento se convierte en un pequeño desafío logístico para quienes buscan un asiento. Por años, la dificultad para obtener entradas fue casi tan famosa como las propias producciones. Este 2026, ese panorama finalmente empieza a transformarse.

Una temporada más amplia y con alcance real en la ciudad

El anuncio de “The Public Theater” llega con un lema que lo dice todo: “Shakespeare for the City”. Lo que antes se centraba casi exclusivamente en Central Park, ahora se extiende a los cinco distritos, con una estructura más consciente del acceso del público.

La temporada se desarrollará del 22 de mayo al 8 de septiembre, y en el corazón del programa se mantiene el emblemático Delacorte Theater, que este año albergará dos producciones de alto perfil.

La primera fue “Romeo y Julieta”, dirigida por Saheem Ali, que abrió el calendario del 22 de mayo al 28 de junio con una puesta en escena que busca celebrar la intensidad emocional del texto. Más adelante llegará “The Winter’s Tale”, bajo la dirección de Daniel Sullivan, disponible del 25 de julio al 23 de agosto, con una lectura que transita entre la pérdida, el perdón y esa renovación que siempre aparece en la obra.

Pero el verano teatral no se queda en el parque. La querida “Mobile Unit” recupera un papel protagónico con “As You Like It”, una versión itinerante que ofrecerá funciones del 4 al 28 de junio en parques, centros comunitarios y espacios barriales. Con esta iniciativa, Shakespeare aterriza directamente donde está la gente, convirtiendo canchas, plazas o patios públicos en escenarios momentáneos.

Nuevas formas de acceder a las entradas gratuitas

El cambio más esperado, sin embargo, llega con el sistema de entradas. La distribución sigue siendo gratuita y continúa realizándose el mismo día de función a las 12:00 del mediodía, pero esta vez deja de depender de las enormes filas en el parque.

En este 2026 se habilitarán 50 puntos de entrega en bibliotecas públicas, centros culturales y distintas sucursales de Citizens, lo que acerca el programa a miles de personas que antes no podían permitirse las largas esperas.

Para quienes prefieran obtener boletos en el centro de la ciudad, regresan los eventos especiales de lotería en Nordstrom NYC, disponibles el 23 de junio, el 28 de julio y el 18 de agosto. A esto se suman las vías que ya muchos conocen como la clásica fila en Central Park y el sorteo digital de “TodayTix”, que también se mantienen activos.

Con todo este entramado renovado, “Shakespeare In The Park” continúa siendo una tradición profundamente neoyorquina, pero por primera vez en décadas su esencia, acercar el teatro a todos, se siente más real que nunca.

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