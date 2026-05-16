A disfrutar gratis: conciertos del SummerStage de Central Park

El calendario cultural neoyorquino continúa generando ese cosquilleo que anticipa los días largos por venir. Todavía falta para que el verano aterrice por completo, pero la llegada oficial del cartel gratuito del SummerStage en Central Park acelera cualquier expectativa.

El festival cumple 40 años y lo festeja transformando los parques en escenarios abiertos donde la música, las historias de barrio y las voces globales conviven sin fronteras.

La celebración se reparte en más de 60 propuestas gratuitas y benéficas distribuidas por los cinco distritos, una tradición que ha convertido a esta serie en un espacio que resume como pocos la energía creativa de la ciudad.

Este año, la programación arranca el 10 de junio con la fuerza espiritual de Ledisi y se estira hasta el 10 de septiembre, cuando la gala anual cierre la temporada recaudando fondos para apoyar artes gratuitas, deportes juveniles y proyectos comunitarios impulsados por la “City Parks Foundation”.

Lo que ocurrirá en Central Park

En Central Park, la agenda avanza sin respiro. Después de la apertura con Ledisi, la Metropolitan Opera toma el escenario el 15 de junio con su recital de verano. Una semana después, el 22 de junio, la ciudad se sumerge en “New York Sings Yiddish”, una noche que reúne a The Shvesters, Yidlife Crisis, Yair Keydar y Riki Rose, entre otros.

El mes sigue con contrastes sabrosos: Black Country, New Road llega el 24 de junio junto a Horsegirl y Sharp Pins; Laurie Anderson presenta “Republic of Love” el 26, acompañada por Sexmob. Julio se abre el día 1 con SHABAKA, Kokoroko, Omar y Lovie en una misma jornada. El 8 de julio será el turno de Spoon, Ratboys y Bodega, mientras que el 9 de julio el parque recibirá a Shaggy, en una noche que promete llenar Rumsey Playfield de baile.

La agenda continúa con la celebración del Día de la Bastilla el 12 de julio, con Black M, Laurent Voulzy y Michel Polnareff, seguida por el Morocco Showcase el 15, y la presencia de Mavis Staples el 16. Las afro-latinas dominarán el 26 de julio con Luedji Luna, Susana Baca y Lady G, antes de que Julieta Venegas y Lasso se tomen el escenario el 29. El 30 de julio, el SummerStage dedicará un homenaje al 40.º aniversario del hip-hop de la UBB.

El ritmo no baja en agosto. Trueno, Milo J y J Noa se presentan el día 1; WayV aterriza el 2; Andrew Bird actuará el 6 junto a la Wordless Music Orchestra; y el 7 será el tradicional picnic de cumpleaños de Funk Flex. El 16, Taiwanese Waves celebrará su décimo aniversario; y el 23, Angélique Kidjo compartirá noche con DJ Freshy K. El 2 de septiembre, Christian McBride y Mei Semones cerrarán la programación de Rumsey Playfield.

Lo que pasará más allá del gran parque

Aunque Rumsey Playfield es el corazón del festival, el aniversario se expande a 12 espacios vecinales. En Brooklyn, las actividades llegarán al Herbert Von King Park y al Brooklyn Bridge Park.

Queens tendrá funciones en el Flushing Meadows–Corona Park, donde actuarán De La Soul y Pete Rock el 17 de julio, y en el Socrates Sculpture Park. El Bronx se suma con el Crotona Park, mientras que Manhattan aportará el Marcus Garvey Park y el Jackie Robinson Park, este último sede del Charlie Parker Jazz Festival a finales de agosto.

Todos los conciertos son gratuitos y el acceso funciona por orden de llegada, así que conviene llegar con anticipación, sobre todo en fechas con artistas muy convocantes. También es útil revisar las reglas de cada parque, llevar hidratación y consultar posibles cambios climáticos, ya que algunos espectáculos pueden ajustarse según las condiciones del día.

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