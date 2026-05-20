Obras de Broadway gratis invaden la plaza del Rockefeller Center

Nueva York volvió a darle gusto a quienes disfrutan de los musicales con “Road to Broadway”, una propuesta que arrancó el pasado 14 de mayo y que transforma The Rink, en el corazón del Rockefeller Center, en un escenario al aire libre.

La serie continuará activa hasta el 4 de junio y trae consigo fragmentos de producciones que suelen agotar entradas con meses de anticipación.

A vísperas del próximo encuentro, que será mañana 21 de mayo al mediodía, ya se siente el movimiento de curiosos, fans y trabajadores del área, que se acercarán para disfrutar de momentos en vivo de títulos tan celebrados como “Hadestown”, “The Great Gatsby” o “MJ: The Musical”, sin pagar un dólar.

Una iniciativa que acerca Broadway a Midtown

La serie está organizada por Playbill, que este año decidió convertir cuatro jueves consecutivos en una especie de festival gratuito en pleno Midtown.

La idea es sencilla, ofreciendo un vistazo a 15 de los montajes más comentados de la cartelera actual, sin taquillas, sin entrada anticipada y sin más requisito que llegar temprano para encontrar un buen lugar.

El primer acto, celebrado el 14 de mayo, reunió números de “Wicked”, “Hadestown” y “Chicago”, una combinación que dejó el listón alto para los jueves restantes. El segundo acto, programado para este 21 de mayo, incluye momentos de “Six: The Musical”, “Just in Time”, “& Juliet” y “Death Becomes Her”.

El ciclo continuará el 28 de mayo con “Operation Mincemeat”, “The Great Gatsby” y “Maybe Happy Ending”, mientras que el cierre del 4 de junio será una fiesta con “MJ: The Musical”, “The Outsiders”, “The Book of Mormon” y “Moulin Rouge! The Musical”.

Cómo disfrutarlo sin gastar un centavo

El evento es completamente gratuito y abierto al público. No hace falta registro ni boleto; basta llegar a la plaza y buscar un espacio donde ver el espectáculo. Aun así, hay quienes procuran asegurarse una vista privilegiada recurriendo a pequeños trucos compartidos por los asistentes habituales.

Una opción práctica es reservar mesa en las terrazas de Jupiter o NARO, desde donde se aprecia todo el escenario.Otro consejo útil es guardar cualquier recibo de compra dentro del complejo, ya que permite acceder a las galerías superiores de la pista de patinaje y observar las actuaciones desde un ángulo elevado.

Lo esencial para planear la visita

Las funciones se realizan cada jueves, siempre a las 12:00 p.m., con una programación que ya está atrayendo tanto a turistas como a residentes.

Llegar con tiempo es clave, sobre todo en días muy concurridos o cuando participan musicales especialmente populares.

Con la siguiente cita marcada para mañana, la serie sigue sumando visitas y demostrando que Broadway también puede disfrutarse al aire libre, en medio del ritmo del Rockefeller Center y sin necesidad de romper el presupuesto.

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