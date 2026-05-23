Ted Cruz dice que fondo contra la militarización desató una rebelión republicana contra Todd Blanche

El senador republicano por Texas, Ted Cruz, afirmó que la reunión de dos horas que se mantuvo con el fiscal interino del Departamento de Justicia (DOJ), Todd Blanche, sobre el nuevo “fondo contra la militarización” fue “una de las reuniones más difíciles que he visto en todo mi tiempo en el Senado”.

“Hubo fuegos artificiales de una magnitud épica”, expresó Cruz el viernes en su podcast. “Decir que fueron ardientes se queda corto”.

Blanche fue enviado al Capitolio para tratar de convencer a los legisladores republicanos escépticos de que abandonaran su postura frente al fondo de casi $1,800 millones de dólares con el objetivo de indemnizar a quienes aseguran haber sido víctimas de persecución política.

El anuncio del fondo —parte de un acuerdo para resolver la demanda del presidente Donald Trump contra el IRS— se produjo mientras los senadores se preparaban para votar un paquete de conciliación para financiar la seguridad fronteriza y el control de la inmigración hasta el final del mandato de Trump.

La medida de conciliación no está relacionada con el fondo del DOJ, pero los demócratas prometieron forzar las votaciones sobre enmiendas dirigidas al mencionado fondo en la intensa votación del Senado sobre el paquete de financiación, que se estimaba que iniciara el jueves. Por el contrario, los legisladores cancelaron las votaciones luego de la reunión con Blanche y se fueron a unas breves vacaciones por el Día de los Caídos, informó CBS News.

“Íbamos a perder esas votaciones de enmienda debido a los más de 40 republicanos presentes; diría que la mitad estaban dispuestos a votar con los demócratas”, dijo Cruz. “Si no se hubiera anunciado el fondo de indemnización esta semana, ahora mismo estaríamos en el pleno del Senado financiando la seguridad fronteriza”.

El senador republicano por Texas indicó que asistieron cerca de 45 de los 53 senadores republicanos y que “al menos la mitad de ellos estaban criticando duramente al fiscal general y estaban furiosos”.

“Le gritaban al fiscal general interino”, manifestó. “Varios senadores le gritaban al fiscal general —y no era una protesta tranquila, sino a gritos— y decían que esto parecía un caso de tráfico de influencias”.

Cruz aseveró que Blanche trató de asegurar a los senadores que a Trump y su familia, así como a quienes atacaron a oficiales de policía o cometieron actos de violencia vinculados con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, no se les sería elegible para recibir indemnizaciones de fondo. Algunos de los acusados de los disturbios del Capitolio ya han expresado su intención de pedir las indemnizaciones en cuestión.

“Todd Blanche se mostró inflexible y no solo dijo ‘no’, sino ‘¡ni hablar!'”, recordó Cruz sobre la respuesta a las preocupaciones de los senadores respecto a los acusados del 6 de enero.

El fiscal general interino Todd Blanche llega a una reunión a puerta cerrada con senadores republicanos. Crédito: J. Scott Applewhite | AP

En comunicado emitido el jueves, un vocero del DOJ aseguró que la reunión incluyó “un debate constructivo sobre el acuerdo”.

“[Blanche] dejó claro que el Fondo contra la Armamentización anunciado el lunes no tiene nada que ver con la reconciliación; de hecho, ni un solo centavo del dinero que el Presidente solicita para la reconciliación se destinaría a nada relacionado con dicho Fondo”, dijo el vocero. “Seguiremos trabajando con el Senado para lograr la aprobación de fondos cruciales para la reconciliación“.

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