Aliados de Trump cuestionan el costo político de su gira de venganza contra rivales republicanos

El presidente Donald Trump, al final de todo, cumplió con su promesa hecha hace 10 años; logró que los republicanos estén “hartos de ganar”.

La victoria del mandatario —una serie de desafíos primarios de represalia este mes que saldaron todas las cuentas pendientes que datan de hasta cinco años de antigüedad— dio lugar a una nueva ronda de alardes por parte de los aliados de MAGA, que se jactan de sus victorias en Indiana, Luisiana y Kentucky.

Trump puso punto final a su primavera de venganza el martes lanzando una bomba MAGA en dos fases, apoyando al fiscal general Ken Paxton para el Senado de Texas el mismo día que le dio la espalda y despidió al representante Thomas Massie en Kentucky.

Sin embargo, esta gira de venganza está poniendo cada vez en riesgo la agenda del presidente para los comicios de mitad de periodo en el Congreso en noviembre.

Eso se debe a que, por cada disidente republicano expulsado por Trump este mes, hay una señal no solo de su menguante capital político en el Capitolio, sino también de que sus esfuerzos enfocados en el pasado le han pasado factura en sus propias ambiciones legislativas, convirtiéndolo en víctima de su propio éxito en las primarias.

“Esas supuestas victorias de las últimas semanas no son más que un espejismo. Son autoengaños“, explicó un alto cargo republicano del Senado, que prefirió permanecer en el anonimato para hablar con honestidad sobre su frustración con la Casa Blanca.

“En realidad, no estamos derrotando a los demócratas, ni estamos impulsando ninguna ley. En cambio, el precio de la gasolina ha subido un 45% debido a nuestras acciones y a la decisión del presidente de declarar la guerra a Irán. Está centrado en los asuntos políticos. Ha anunciado un fondo de restitución de $1,800 millones de dólares sin ningún detalle ni autorización del Congreso. Es una locura”.

En tan solo un día, el senador Bill Cassidy, vencido y, por consiguiente, liberado del yugo de Trump, se unió a los demócratas para convertirse en el quincuagésimo voto a favor de una resolución sobre poderes de guerra, se opuso a la financiación de eventos benéficos por parte de Trump y lo tildó de “criminal” al recién elegido Paxton por el primer ejecutivo. Y eso fue solo el tercer día de Cassidy desatado.

Cassidy no está solo. La financiación del salón de baile de Trump sigue estancada, la Ley SAVE America está bloqueada en el Senado y el líder de la mayoría republicana, John Thune, se resiste a despedir al parlamentario.

Asimismo, se puede mencionar la oposición incluso de figuras como el senador de Louisiana, John Kennedy, quien dio a conocer sus dudas sobre el Fondo contra el Armamento del Departamento de Justicia (DOJ), dotado con $1,800 millones de dólares, informó Político.

“Aún faltan muchos meses para las elecciones, y este presidente tendrá que seguir lidiando, trabajando, colaborando o incluso enfrentándose a este grupo de legisladores”, declaró el martes a la prensa la senadora Lisa Murkowski de Alaska. “Aunque Bill Cassidy perdió las primarias, sigue siendo senador con derecho a voto hasta enero… Así que el presidente podría haber abierto algunas oportunidades para ciertas personas”.

Ahora Cornyn podría unirse a sus filas. Después del respaldo de Trump a Paxton, el senador texano enfrenta cada vez menos posibilidades de sobrevivir a la segunda vuelta electoral la semana que viene. Si pierde, Cornyn podrá votar de acuerdo a su juicio —sin dejarse influir por las amenazas de represalias políticas del presidente— en los últimos meses que le quedan de mandato.

“¿Qué beneficio obtiene Trump de esta inversión?”, preguntó Greg Lamantia, un empresario tejano que apoya a Cornyn, refiriéndose al respaldo de Trump a Paxton. “No entiendo por qué correr este riesgo, en lugar de quedarse de brazos cruzados. Ahora se ha ganado un enemigo durante seis meses, cuando su mayoría es mínima“.

“Los republicanos estamos unidos en torno al presidente Trump porque compartimos una misma visión: asegurar la frontera, fortalecer la economía, recuperar el sentido común y priorizar los intereses de Estados Unidos”, manifestó Kiersten Pels, representante del Comité Nacional Republicano. “Mientras los medios de comunicación intentan sembrar la división, los republicanos seguimos centrados en obtener resultados para el pueblo estadounidense y en consolidar nuestro impulso de cara a 2026”.

En las elecciones, si Paxton es vencido por el representante estatal James Talarico, esta semana y la euforia de Trump luego de sus victorias en Indiana y Louisiana podrían recordarse como la semana en la que se extralimitó de su poder.

“Algunos de los problemas de los que oigo hablar cuando estoy en casa, en el supermercado o en la ferretería, no son los mismos de los que hablamos en Washington, así que creo que es muy importante que demos prioridad a lo que la gente comenta”, indicó la senadora Cynthia Lummis, republicana por Wyoming.

El desfase entre las prioridades del mandatario y los temas más relevantes para los electores se está ampliando. La economía y el costo de la vida siguen siendo las principales prioridades de los votantes, incluso cuando la paciencia con la guerra contra Irán flaquea. Y si bien Trump ha demostrado el alcance de su poder, primaria tras primaria, su apoyo podría ser más perjudicial que beneficioso en las contiendas clave de noviembre, de acuerdo con un análisis de The POLITICO Poll.

“Me parece que su agenda se basa principalmente en la venganza“, dijo el exsenador Jeff Flak, republicano por Arizona, quien durante 15 meses fue un crítico acérrimo de Trump tras decidir no presentarse a la reelección durante su primer mandato.

“No solo tendrá que lidiar con aquellos a quienes ataca —Massie, Cornyn y Cassidy—, sino con cualquiera que haya superado el plazo de inscripción o las primarias y se dé cuenta de que apoyar muchas de sus propuestas no es bueno para las elecciones generales”.

Al final de este mes de mayo, que puso de manifiesto el dominio de Trump sobre el Partido Republicano, su temporada de ajuste de cuentas puede que no haya contribuido a acercarlo a los comicios de noviembre.

Esa dinámica podría suponer un problema para los conservadores, declaró el senador de Missouri, Josh Hawley. “El Congreso no hace mucho”, aseguró.

“En noviembre, los votantes le dirán al Congreso: ‘¿Qué han hecho por mí?’ Y no bastará con decir: ‘Bueno, nos gustaron algunas cosas que hizo el presidente Trump, pero nosotros no hicimos nada'”, señaló Hawley. “Es decir, más nos vale hacer algo”.

¿Qué significa que Trump haya vencido a sus adversarios a costa de su propia agenda?

“Esto significa que el presidente Trump y su equipo han perdido completamente de vista cómo funciona Washington D.C. y por qué el pueblo estadounidense lo eligió en primer lugar“, apuntó el veterano estratega republicano del Senado.

En 2025, la jefa de gabinete, Susie Wiles, dijo a Vanity Fair que tenía un “acuerdo informal de que el ajuste de cuentas terminaría antes de que transcurrieran los primeros 90 días”. Eso fue hace 395.

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