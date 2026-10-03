Jannik Sinner se pierde un nuevo torneo y sigue la lesión en su rodilla

El tenista italiano Jannik Sinner no participará en el Masters 1000 de Shanghái debido a su lesión en la rodilla derecha y aplaza así un regreso a las pistas que se esperaba para la gira asiática.

Sinner sigue sin jugar después de permanecer alejado de la competición desde que conquistó Wimbledon, el pasado 12 de julio.

“Por desgracia, este año no podré participar en el Rolex Shanghai Masters como esperaba. Siempre disfruto jugando ante el público de Shanghái y lamento mucho no poder hacerlo la semana que viene”, dijo este sábado en un escueto mensaje en sus redes sociales.

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Jannik Sinner will miss Shanghai.



The last time he played a match was at Wimbledon.



All we can hope is that we see the world’s best player again very soon.



Come back even stronger.



??? pic.twitter.com/r9fGgtXrs6 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 3, 2026

Sinner de baja por una lesión en la rodilla derecha

El italiano, número uno del mundo, no disputa un partido oficial desde que conquistó Wimbledon por segundo año consecutivo el pasado julio.

La dolencia en la rodilla derecha ya le obligó a renunciar a los Masters 1000 de Toronto y Cincinnati, al Abierto de Estados Unidos y al ATP 500 de Pekín.

Sinner tenía previsto reaparecer durante la gira asiática, pero su ausencia en Pekín y ahora en Shanghái retrasa de nuevo su vuelta a la competición.

La lesión del tenista de San Cándido despertó expectación e incertidumbre en Italia en las últimas semanas, donde diversos medios locales especulan con la posibilidad de que el alcance de sus problemas en la rodilla sea mayor de lo inicialmente informado.

Carlos Alcaraz avanza a cuartos de final en Tokio

El español Carlos Alcaraz (n.3) venció este sábado por 7-6 (6) y 6-1 a Matteo Arnaldi (n.37) para lograr el pase a cuartos de final del torneo de tenis de Tokio. El encuentro duró una hora y 45 minutos sobre la pista dura del Ariake Coliseum.

Alcaraz se enfrentará en cuartos al canadiense Denis Shapovalov (n.46), que esta mañana logró eliminar al chileno Alejandro Tabilo (n.31) por 7-5, 3-6 y 6-4.

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