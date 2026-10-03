Se casó en secreto y su matrimonio duró poco: Jaime King se divorció

Jaime King y Austin Sosa ya están oficialmente divorciados. Un juez de Los Ángeles aprobó el viernes la disolución de su matrimonio, menos de dos años después de que la pareja se casara en secreto, según informó Page Six en exclusiva.

La resolución judicial establece que ambos recuperan su estado civil de solteros. También señala que Sosa, de 34 años, se reservó el derecho de solicitar una pensión alimenticia a la actriz, mientras que el tribunal descartó que King pudiera recibir ese beneficio por parte de su exmarido. La pareja no tuvo hijos en común.

El final de la unión llegó después de varios meses marcados por la sorpresa para King. Sosa había presentado inicialmente la solicitud de divorcio en enero, alegando “diferencias irreconciliables” y estableciendo el 11 de noviembre de 2025 como fecha de separación.

La decisión que tomó por sorpresa a la actriz

En junio, el banquero de inversiones decidió acelerar el proceso y presentó una declaración para una disolución por incumplimiento o de mutuo acuerdo. En ese documento también aseguró que no existían bienes ni deudas compartidas que el tribunal tuviera que repartir.

Cuando se conoció la solicitud, King, de 47 años, aseguró a Page Six que no esperaba que su matrimonio terminara de esa manera: “Me tomó por sorpresa la solicitud de divorcio, que surgió de la nada”. Y agregó: “Estuve con Austin la noche antes de que se hiciera público y, aunque, como en muchos matrimonios, teníamos nuestros retos habituales, creía sinceramente que estábamos trabajando en nuestra relación”.

Poco antes, Page Six había reportado que King había sido vista en actitud íntima con el hotelero Vikram Chatwal durante varias salidas en Los Ángeles. Ella negó que existiera un vínculo romántico y desvinculó esas reuniones de la separación.

“Cualquier interacción reciente a la que se haga referencia públicamente fueron estrictamente reuniones de negocios y no tienen ninguna conexión con este asunto privado”, aseguró.

Su boda permaneció fuera del foco público

Jaime King y Austin Sosa habían conseguido mantener su relación matrimonial en absoluto secreto. Page Six reveló en enero que ambos se casaron el 23 de abril de 2025, varios meses antes de que la actriz hiciera público su compromiso, en julio de ese año.

En aquel momento, el representante de King aseguró que ella estaba “iniciando un nuevo y feliz capítulo” y que se encontraba “especialmente feliz de compartir este momento con sus hijos, quienes tienen un vínculo afectuoso con Austin y su familia”.

La intérprete tiene dos hijos, James, de 12 años, y Leo, de 10, fruto de su matrimonio con el cineasta Kyle Newman. Ambos finalizaron su divorcio en septiembre de 2023, tras una demanda presentada por King en 2020.

Posteriormente mantuvieron una disputa por la custodia. En marzo de 2025, Newman obtuvo la custodia física exclusiva después de que King no completara un programa de rehabilitación de drogas y alcohol ordenado por la corte. Los dos conservaron la custodia legal compartida, mientras que Jaime King recibió visitas supervisadas.

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