Verizon regalará más de 2,500 boletos para el Mundial 2026 y así puedes intentar conseguirlos

Los boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuestan cientos e incluso miles de dólares en reventa, pero hay algunas iniciativas que buscan hacerlos accesibles para todos. Verizon anunció que distribuirá más de 2,500 entradas para el Mundial 2026 entre sus clientes a partir del 1 de junio, una promoción que describe como la mayor entrega de boletos de su historia, pero podrían agotarse rápidamente por la alta demanda.

De acuerdo con la compañía, la distribución será limitada y por orden de llegada, por lo que los accesos podrían agotarse en cuestión de minutos. Quienes logren reclamarlos tendrán la oportunidad de asistir al evento deportivo más importante del planeta, pero sin pagar los altos precios que tiene el mercado de reventa.

Cómo funciona el sorteo del 1 de junio

Los boletos estarán disponibles exclusivamente a través de Verizon Access, dentro de la aplicación My Verizon, a partir de las 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT del 1 de junio de 2026.

No habrá lista de espera ni registro previo para este evento específico: los boletos se otorgarán en estricto orden de llegada hasta agotar existencias. Quien no abra la app a tiempo puede quedarse sin nada.

Solo hay un requisito clave: la dirección de la cuenta de Verizon debe estar registrada en un radio de 150 millas de la ciudad sede del partido que se quiera reclamar. Esto significa por ejemplo, que un cliente en Nueva York no podrá pedir boletos para un partido en Los Ángeles.

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Quién puede participar y desde dónde

La promoción está abierta a todos los clientes postpago de Verizon, incluyendo clientes exclusivos de Fios (internet para el hogar), que sean mayores de 18 años o que puedan viajar acompañados por un adulto.

Los boletos cubrirán partidos en las 11 ciudades sede de Estados Unidos: Nueva York/Nueva Jersey, Los Ángeles, Dallas, Miami, Houston, Boston, Philadelphia, Atlanta, Kansas City, Seattle y la Bahía de San Francisco.

Debes considerar que la promoción solo incluye las entradas a los partidos, por lo que los gastos de viaje y alojamiento no están considerados. Verizon diseñó esta entrega para que los clientes puedan acudir a los partidos más cercanos a su domicilio.

Los “Golden Tickets”: el premio dentro del premio

Entre el total de boletos a distribuir, también habrá un número selecto de ‘Golden Tickets’ que otorgan un privilegio que normalmente solo está reservado para entrenadores y jugadores: acceso al pie de la cancha durante una parte del partido.

Verizon ya había distribuido cientos de estos boletos dorados en rondas anteriores y esta será la última oportunidad antes del inicio del torneo para obtenerlos.

“Esta es nuestra mayor entrega de boletos para la Copa Mundial de la FIFA, para el evento deportivo más anticipado de todos los tiempos”, dijo Leslie Berland, directora de Marketing de Verizon.

David Beckham, el rostro de la campaña

Para anunciar el lanzamiento, Verizon estrenó un nuevo comercial protagonizado por David Beckham, quien será la imagen de la campaña ‘Ultimate Access’ de la compañía.

La empresa también anunció que los clientes que se cambien al paquete Verizon Home Internet recibirán 3 meses gratis de FOX One, el servicio de streaming que transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026.

Según el comunicado oficial publicado el 21 de mayo de 2026, Verizon ha distribuido miles de entradas gratuitas desde que arrancó la campaña ‘Ultimate Access’ el año pasado.

Pasos concretos para participar por un boleto para el Mundial

Descarga la aplicación My Verizon en tu teléfono antes del 1 de junio

la aplicación en tu teléfono antes del 1 de junio Accede a la sección Verizon Access dentro de la app

a la sección dentro de la app Verifica que tu dirección de cuenta esté actualizada y dentro de las 150 millas de una ciudad sede

que tu dirección de cuenta esté actualizada y dentro de las 150 millas de una ciudad sede Conéctate el 1 de junio en los horarios seleccionados para cada región

el 1 de junio en los horarios seleccionados para cada región Selecciona el partido de tu preferencia y reclama tu boleto antes de que se agoten

el partido de tu preferencia y reclama tu boleto antes de que se agoten Si ganas, recibirás la entrada por correo electrónico tres días antes del partido

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la promoción Ultimate Access

¿Necesito ser cliente de Verizon para obtener boletos gratis para el Mundial 2026?

Sí. La promoción es exclusiva para clientes pospago de Verizon, incluyendo usuarios de Fios. No está disponible para quienes no tengan un plan activo con la empresa.

¿Cuándo estarán disponibles los boletos el 1 de junio?

El lunes 1 de junio de 2026 a las 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT, en estricto orden de llegada a través de Verizon Access en la app My Verizon.

¿Puedo reclamar boletos para cualquier ciudad sede del Mundial?

No. Solo podrás reclamar boletos para partidos en ciudades a un radio de 150 millas de la dirección registrada en tu cuenta de Verizon.

¿Qué son los ‘Golden Tickets’ y cómo se diferencian de los boletos regulares?

Los ‘Golden Tickets’ ofrecen acceso al pie de la cancha durante una parte del partido, un privilegio normalmente reservado a entrenadores y jugadores. Se distribuirá en cantidad limitada.

¿Incluyen los boletos transporte o alojamiento?

No. Los boletos solo dan acceso al partido. Los gastos de traslado y hospedaje corren por cuenta del ganador.

Conclusión

Este lunes 1 de junio será la última oportunidad para obtener boletos para el Mundial de la mano de Verizon. Abre la app de My Verizon a la hora indicada. El torneo comienza en unos cuantos días y los boletos en el mercado secundario seguirán subiendo de precio conforme arranquen los partidos.

Para la comunidad hispana en ciudades como Miami, Los Ángeles, Houston o Nueva York, todas sedes del Mundial, esta ventana de minutos podría ser la diferencia entre ver la Copa del Mundo en vivo o seguirla por televisión. La velocidad de conexión y tener la app lista serán todo.

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