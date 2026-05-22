Shakira confirma que el video oficial de “Dai Dai” será lanzado este sábado

Las expectativas que ha levantado Shakira con respecto al video oficial de “Dai Dai” son sumamente altas y, finalmente, el público podrá divisar el trabajo final este sábado a las 12:00 p. m. ET, según lo publicado por la artista colombiana a través de su cuenta personal de Instagram.

Desde la semana anterior, Shakira ha estado compartiendo breves avances del video. Primero con imágenes de leyendas retiradas y vigentes del balompié; posteriormente, soltó un fragmento con un pequeño grupo de los niños de la fundación de Uganda que bailarán con ella en el show de medio tiempo en la final y este viernes, mostró nuevas imágenes con sus colaboradores (los niños de Uganda) con la palabra “Tomorrow” al final.

Shakira llevará más bailarines invitados al show del medio tiempo de la final

La artista colombiana quiere que el show de medio tiempo del duelo decisivo del Mundial, en el cual fue confirmada junto a BTS y Madonna; sea épico. Por esa razón, hace días indicó que iba a necesitar más bailarines para ese espectáculo que se realizará por primera vez, aparte de los ya confirmados talentosos bailarines de Uganda.

Por ende, demostró que ha estado viendo varios videos que han compartido profesionales de ese arte y, por medio de sus historias en Instagram, le hizo la invitación a otras dos agrupaciones de baile: un grupo de mujeres y otro de hombres.

“¡Hey, chicas! Serían perfectas para bailar conmigo en la final. ¿Se animan?”, escribió Shakira en el video que compartió desde la cuenta de @enola.bedard.

“Creo que necesitamos unos hombres ingleses en Nueva York. ¿Ustedes qué creen?”, señaló Shakira tres historias más, en las que etiquetó a la agrupación de bailarines @Itsadamlyons.

La cantante colombiana quiere hacer un performance histórico y, por lo visto, con un gran volumen de personas como colaboradores, siendo este evento uno de los más esperados del año. Lo que está haciendo Shakira con este Mundial es admirable porque va más allá de lo artístico; está llevando en práctica la inclusión y la caridad porque sus regalías se irán para la fundación educativa de la FIFA.

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