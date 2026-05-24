Trump aprovecha el tiroteo frente a la Casa Blanca para reivindicar su polémico salón de baile

El presidente Donald Trump aprovechó su reacción ante el incidente armado ocurrido este sábado en las inmediaciones de la Casa Blanca para justificar el proyecto de un nuevo salón de baile, que tendría protocolos de alta seguridad en la residencia oficial.

“Gracias a nuestro excelente Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por la rápida y profesional actuación de esta noche contra un hombre armado cerca de la Casa Blanca, quien tenía antecedentes violentos y una posible obsesión con el edificio más preciado de nuestro país”, declaró el mandatario desde su plataforma de Truth Social.

Asimismo, el mandatario mencionó que este evento, ocurrido un mes después del intento de asesinato en la Cena de Corresponsales, confirma la necesidad de realizar la obra. Trump precisó que esto “demuestra la importancia de que todos los futuros presidentes cuenten con el que será el espacio más seguro de su tipo jamás construido en Washington”, y acotó que la seguridad nacional del país lo exige.

Detalles del salón de baile de la Casa Blanca

La edificación, que funcionará como un anexo a la Casa Blanca, está diseñada para celebrar eventos sociales de gran escala. No obstante, el proyecto integra infraestructura técnica de defensa, incluyendo instalaciones de investigación, un hospital militar y una base operativa para drones, informó EFE.

El presupuesto actual para esta construcción asciende a $400 millones de dólares, una cifra que duplica la estimación inicial. En tal sentido, Trump apuntó que la financiación provendrá de su patrimonio personal y de donaciones privadas. Entretanto, diversos legisladores republicanos en el Congreso evalúan actualmente la posibilidad de aprobar un fondo de $1,000 millones de dólares destinado a fortalecer la seguridad integral del complejo presidencial.

En el incidente del sábado, un hombre disparó contra el perímetro de seguridad de la Casa Blanca. El intercambio de fuego con las fuerzas del orden terminó con la muerte del atacante y causó heridas a un transeúnte. Durante los hechos, la residencia presidencial permaneció bajo un cierre de seguridad preventivo mientras las autoridades realizaban las investigaciones pertinentes, con el presidente Trump dentro de las instalaciones.

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