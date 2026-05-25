Empleado del zoológico de El Bronx es atacado por un cocodrilo al resbalar limpiando

La policía y los funcionarios del zoológico de El Bronx informaron que un trabajador de 38 años resbaló mientras limpiaba el recinto de animales el domingo en la tarde y un cocodrilo agresivo lo mordió inesperadamente en el brazo.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) fue avisado a las 2:45 de la tarde por medio de una llamada al 911 por la mordedura de un cocodrilo en el conocido zoológico de la ciudad de Nueva York. Encontraron al cuidador, cuya identidad no ha sido dada a conocer, que fue mordido en el brazo izquierdo por el reptil, informaron las autoridades.

El empleado, que se espera que conserve tanto su empleo como su brazo, fue llevado al Hospital St. Barnabas, donde los oficiales informaron de su estado estable mientras los agentes del Distrito 52 investigan el incidente.

De acuerdo con los responsables del zoológico de El Bronx, el cuidador estaba limpiando un recinto que alberga a una tomistoma, un miembro de la familia de los cocodrilos también conocido como gavial malayo, cerca de las 2:30 de la tarde cuando sufrió la caída y tuvo el encuentro repentino con el reptil, informó New York Post.

“El cuidador estaba limpiando un recinto cuando, tras resbalar, sufrió una pequeña picadura de tomistoma en el antebrazo izquierdo”, explicó un representante del zoológico. “El cuidador fue atendido en un hospital local y dado de alta por una herida leve que no requirió puntos de sutura”.

Se cree que este hecho es uno de los primeros actos de mal comportamiento animal en el zoológico desde que un pavo real agresivo se escapó y causó problemas en El Bronx en 2023.

En uno de los incidentes más impensables ocurridos en el parque, un visitante del zoológico con problemas de salud mental fue atacado y herido de gravedad por un tigre siberiano de unas 397 libras luego de saltar del monorrail al recinto del gran felino en 2012.

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