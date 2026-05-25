Familia de trabajador muerto en explosión de astillero en Staten Island exige respuestas

La familia de Xiaoyuan Li, el trabajador que murió el viernes tras una explosión en un astillero de Staten Island, aseguró que el inmigrante chino quedó atrapado dentro de la embarcación mientras realizaba labores de pintura y exigió explicaciones sobre las condiciones de seguridad en el lugar.

Li, de 57 años y residente de Flushing, en Queens, trabajaba para la empresa May Ship Repair desde hacía aproximadamente cuatro años. El viernes se encontraba terminando su jornada laboral en el dique seco de Mariners Harbor antes de iniciar un viaje de fin de semana con su esposa, publicó New York Post.

“Mi madre me llamó y me dijo que un compañero de trabajo de mi padre había llamado a la policía y que mi padre estaba atrapado dentro del barco. Y después de 45 minutos hubo una explosión”, relató su hija Jerome Li al periódico neoyorquino.

La explosión y el incendio dejaron además 30 heridos, entre ellos dos bomberos, uno de los cuales permanece en estado crítico, de acuerdo con las autoridades.

Jerome Li, de 22 años, explicó que tras iniciarse el incendio compañeros de trabajo llevaron a su madre, Jinhua, al astillero, mientras ella se dirigía al lugar desde Queens. Allí, según contó, un supervisor les indicó que debían esperar el informe oficial.

“Mi madre estaba desesperada, llorando”, dijo la joven, quien acababa de graduarse de la universidad. “Estaba en estado de shock. Pensé que aún podía haber esperanza”.

La hija de la víctima señaló que su padre emigró hace alrededor de una década desde Yanbian, una región autónoma en China cercana a Corea del Norte, con la intención de ofrecer una mejor vida a su familia en Estados Unidos.

Describió a Li como un trabajador incansable que comenzaba sus jornadas a las cuatro de la mañana y regresaba a casa cerca de las cinco de la tarde. Contó que su madre preparaba diariamente el desayuno y el almuerzo que llevaba al trabajo.

“Está trabajando mucho y cuidando de la familia”, afirmó Jerome Li al New York Post. “Todos los días llega a casa agotado”.

También aseguró que su padre conocía los riesgos del trabajo en el astillero y cuestionó las medidas de seguridad implementadas por la empresa. “Era el único que trabaja ahí abajo, en el sótano. Debería haber alguna medida de seguridad”, sostuvo.

La familia afirmó además que hasta ahora nadie de May Ship Repair se ha comunicado con ellos. “Mi madre quiere saber por qué sucedió esto”, dijo el joven.

El caso continúa bajo investigación

De acuerdo con información difundida por la agencia AP, los bomberos acudieron al lugar alrededor de las 3:30 de la tarde tras recibir reportes de humo denso y de dos trabajadores atrapados en un área subterránea del astillero.

Menos de una hora después, una explosión sacudió las instalaciones mientras bomberos y paramédicos trabajaban en el sitio. La comisionada del Departamento de Bomberos de Nueva York, Lillian Bonsignore, señaló que cerca de 200 bomberos y personal de emergencia participaron en la respuesta al incidente.

Entre los heridos graves se encuentra el jefe de bomberos Christopher Cuccaro, quien sufrió fractura de cráneo y hemorragia cerebral. Según el jefe médico del departamento, David Prezant, su estado es crítico pero estable.

Las autoridades aún no han determinado las causas del incendio y la explosión ocurridos en el histórico astillero de Mariners Harbor, en la costa norte de Staten Island.

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