Identifican al obrero de Queens que murió en la explosión del astillero de Staten Island

El hombre que murió en la gran explosión que tuvo lugar en un astillero de Staten Island fue identificado como un trabajador de 56 años proveniente de Queens.

Xiaoyuan Li murió y 36 personas, en su mayoría bomberos, resultaron heridas cuando un incendio causó una explosión masiva en May Ship Repair, en el dique seco en Mariners Harbor, el viernes de la semana pasada.

Dos oficiales bomberiles y un inspector de incendios resultaron gravemente heridos.

Los bomberos del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) respondían a los reportes de dos trabajadores atrapados en un espacio confinado en el dique seco cuando se encontraron con un incendio en el sótano de una estructura metálica de 45 x 455 metros en la parte de atrás de las instalaciones, cerca de las 3:30 de la tarde, de acuerdo con las autoridades.

Unos 50 minutos después de que empezara el incendio, el edificio fue sacudido por una explosión ensordecedora que dejó “lesiones graves a varios miembros del FDNY”, declaró la comisionada del FDNY, Lillian Bonsignore.

At approximately 3:30 p.m. Friday, the FDNY responded to reports of a fire at 3075 Richmond Terrace on Staten Island. Units arrived within minutes and were met with heavy smoke, limited visibility, and reports of workers trapped inside a confined space in the rear of the… pic.twitter.com/lbAvWiMzwj — FDNY (@FDNY) May 23, 2026

La vicepresidenta ejecutiva de May Ship Repair Contracting Corporation, Nadia Adam, expresó que la víctima era un subcontratista que había laborado con la compañía en varios proyectos, y agregó que tenía esposa, un hijo y una hija.

Asimismo, señaló que el muelle llevaba nueve meses en construcción antes de que se desatara el fuego y describió su empresa como un negocio familiar con menos de 50 trabajadores, informó Daily News.

“La seguridad es nuestra máxima prioridad”, declaró Adam al New York Times. “Comprender lo sucedido es nuestra máxima prioridad”.

La causa del incendio en cuestión sigue bajo las pesquisas de los funcionarios neoyorquinos.

Un inspector de bomberos, alcanzado por la explosión, sufrió graves heridas, incluyendo una fractura en el lado derecho del cráneo y una hemorragia cerebral en el lado izquierdo. Para el viernes, su estado era crítico, pero estable en el Hospital Universitario de c. Otros dos colegas resultaron gravemente heridos, pero su estado era estable en el mismo hospital después de la explosión.

Más de 200 bomberos y paramédicos de 68 unidades respondieron al incidente. De los 35 miembros de FDNY heridos, cuatro eran paramédicos.

El jefe de bomberos y el oficial bomberil gravemente herido fueron alcanzados por la explosión mientras buscaban a los empleados atrapados en un espacio confinado, lo que los hizo particularmente vulnerables a la onda expansiva emitida en medio de la combustión masiva, de acuerdo con lo que apuntó el Dr. David Prezant, jefe médico del FDNY.

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