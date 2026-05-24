Investigan la muerte de una anciana y su hijo en un incendio en Brooklyn precedido por una discusión

Una mujer de avanzada edad y su hijo perdieron la vida cuando un incendio arrasó con su apartamento en Flatbush, Brooklyn, informaron las autoridades y los vecinos del área.

Las víctimas, una mujer de 86 años y su hijo de 65, vivían en el edificio de Nostrand Avenue, cerca de Cortelyou Road, donde se originó el fuego a primera hora de la mañana, indicaron los funcionarios.

Dos mujeres, una de 82 años y otra de 40, presentaron heridas graves y fueron llevadas al Hospital Universitario de Dowstate, señaló la policía.

De acuerdo con las autoridades, se esperaba que ambas sobrevivieran a sus lesiones.

Un hombre que vive en el edificio de al lado y comparte pared con el apartamento donde vivían las víctimas mortales declaró que escuchó una discusión antes de que empezaran las llamaradas a consumir todo a su paso.

Edwin Savaille, un contable, expresó que la discusión tuvo lugar cerca de las 5:45 de la mañana y que lo despertó.

“Era en español, así que no entendí lo que decían”, dijo Savaille, de 48 años. “Pero se oían las voces fuertes, sin duda. Definitivamente estaban discutiendo”.

De acuerdo con lo que relató, volvió a la cama y, treinta minutos después, unos gritos lo despertaron sobresaltado.

“Oí a alguien en la cuadra gritar: ‘¡Hay un incendio aquí afuera!’”, apuntó.

“Miré por la ventana a mi izquierda y vi grandes llamas. Saqué a mi familia, a mis mascotas, a todos.”

Asimismo, Savaille elogió al Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

“Salvaron a dos personas… dos personas podrían haber perecido”, dijo. “Así que ha sido una mañana de sábado de locos”.

El siniestro, que fue controlado a las 7:38 de la mañana, está siendo investigado por el FDNY, informó, New York Post.

Las víctimas en cuestión no han sido identificadas públicamente, a la espera de notificar a sus familias, señaló el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Sin embargo, los vecinos los identificaron como una madre y su hijo que habían vivido en el barrio por más de 4 décadas.

Los residentes indicaron que la madre, María, llevaba casi 20 años postrada en una cama y su hijo José la cuidaba.

Asimismo, la víctima femenina laboraba anteriormente como sastre y el hombre era entrenador de un equipo de béisbol infantil llamado los Bonnies.

Otro vecino de la zona, Jonathan Ortiz, de 47 años, trabaja en la tienda de la esquina y dijo que José iba frecuentemente a comprar comida para su madre.

“Él venía todos los días a comprar el almuerzo para él y su madre”, expresó Ortiz. “Le compraba sopas y cualquier cosa que ella pudiera comer. Él la cuidaba”.

“Todos en el vecindario los querían”, dijo. “Todos están devastados. Todos están tristes. Todo el vecindario está deprimido”.

El fatal incendio se produjo un día después de que al menos un hombre muriera y dos bomberos resultaran gravemente heridos en medio de una explosión en un dique seco en Staten Island que dejó a otras 30 personas lesionadas.

La causa de la explosión todavía no se ha determinado.

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