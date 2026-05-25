Líder de la oposición israelí cree “inquietantes” los detalles del acuerdo EE.UU. e Irán

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, mostró este lunes su preocupación por los “inquietantes” detalles que se van conociendo de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que sería malo “para Israel, para la región y para los ciudadanos de Irán”.

En una rueda de prensa con medios internacionales en Jerusalén, Lapid, que pretende plantar cara a Benjamín Netanyahu en las elecciones de otoño con el nuevo partido Juntos, dijo que un acuerdo en los términos actuales significaría que “esta no será la última ronda de la guerra” contra Irán.

“Israel tiene derecho a atacar Irán si es necesario”, afirmó para añadir que Israel “no es un protectorado” y su Gobierno tendría que haber “presionado más para lograr los objetivos de la guerra (…): derrocar al gobierno y asegurar que no haya un programa de misiles balísticos”, algo que no está sobre la mesa en las conversaciones sobre un acuerdo.

“Les recuerdo que el primer ministro Netanyahu dijo que se trata de una amenaza existencial. Ignorar una amenaza existencial no me parece una buena idea. Todo acuerdo futuro debería incluir esto y, por supuesto, el programa nuclear, del cual desconocemos los detalles exactos”, añadió.

Por ello, Lapid, que fue primer ministro y también ministro de Finanzas, insistió en que Israel no debe actuar “como un país vasallo, sino como alguien con sus propias políticas y objetivos en relación con el asunto iraní”.

La guerra en Irán es la única acción del Gobierno de Netanyahu con la que Lapid se mostró de acuerdo, y aunque defendió la ofensiva contra el país persa como “justa” y no descartó otro futuro ataque, también dijo que es necesario “poner fin a un estado de guerra que lleva tres años y medio en curso”.

“Necesitamos reconstruir nuestra economía, nuestra sociedad, nuestra capacidad de convivir y fortalecer nuestra democracia”, añadió.

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