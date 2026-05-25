Nueva York: pronóstico del tiempo para este lunes 25 de mayo
Conoce cómo estará el tiempo en Nueva York, para hoy lunes 25 de mayo. Antes de salir de tu casa, descubre el pronóstico meteorológico y las condiciones climáticas más relevantes para este día.
¿Qué ropa recomendamos a los neoyorquinos para salir por las calles de Nueva York este lunes? El pronóstico del clima para las próximas horas en la ciudad que nunca duerme apunta a una temperatura máxima de 73 grados Fahrenheit (23ºC) y una mínima de 61 grados Fahrenheit (16ºC). Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.
La probabilidad de precipitaciones es del 90% durante el día y del 15% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 44% en el transcurso del día y del 14% en el periodo nocturno.
Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 2.49 mph durante la primera mitad del día y los 2.49 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 05:31 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 20:15 h. En total habrá 15 horas de sol a lo largo del día.
El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York
En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York tendremos nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 66 y los 79 grados Fahrenheit (19 y 26 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 8% por la mañana, 8% por la tarde y 8% por la noche.
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El clima en Nueva York
El clima de la Gran Manzana es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.
¿Qué clima hay en Estados Unidos?
Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.
El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias comunes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos cálidos, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.
En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.
El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.