Nueva York: pronóstico del tiempo para este lunes 25 de mayo

¿Qué ropa recomendamos a los neoyorquinos para salir por las calles de Nueva York este lunes? El pronóstico del clima para las próximas horas en la ciudad que nunca duerme apunta a una temperatura máxima de 73 grados Fahrenheit (23ºC) y una mínima de 61 grados Fahrenheit (16ºC). Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 90% durante el día y del 15% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 44% en el transcurso del día y del 14% en el periodo nocturno.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 2.49 mph durante la primera mitad del día y los 2.49 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 05:31 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 20:15 h. En total habrá 15 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York tendremos nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 66 y los 79 grados Fahrenheit (19 y 26 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 8% por la mañana, 8% por la tarde y 8% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias comunes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos cálidos, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.