Hombre de 80 años demanda a ICE por $50 millones tras presunta agresión en redada en Los Ángeles

Rafie Shouhed, de 80 años, dueño de un lavadero de autos en Los Ángeles, inició una batalla legal contra agencias federales de inmigración por daños y perjuicios, ya que asegura que un operativo realizado en su negocio terminó dejándolo con lesiones graves y secuelas físicas que, según su defensa, han afectado de forma importante su vida.

El hombre presentó una demanda por $50 millones de dólares contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.

El caso tiene que ver con una redada migratoria realizada el pasado 9 de septiembre dentro de su negocio. Según la demanda, el hombre terminó con fracturas, un golpe fuerte en la cabeza y otras lesiones graves después de que los agentes lo sometieran durante el operativo.

Denuncia agresiones de agentes migratorios

La querella sostiene que cámaras de vigilancia registraron el momento en que agentes con el rostro cubierto ingresaron al negocio. Según el documento, inicialmente Shouhed fue empujado dentro de las instalaciones y, posteriormente, cuando salió para intentar hablar con las autoridades sobre la situación de sus empleados, volvió a ser sometido por los agentes.

El expediente judicial asegura que el dueño del lavadero de autos fue arrojado al suelo y retenido por varios elementos. Además, afirma que, mientras estaba inmovilizado, explicó a los agentes que recientemente había sido sometido a una cirugía de corazón, tenía implantes médicos y presentaba problemas para respirar.

Foto EFE

Pese a ello, la demanda señala que las peticiones de asistencia médica habrían sido ignoradas. Después del incidente, Shouhed fue trasladado esposado a un centro de detención en Los Ángeles, donde permaneció cerca de 12 horas y, según la acusación, no recibió atención médica ni se le permitió hacer llamadas telefónicas.

Denuncia violación a la Ley Bane de California

Otro de los puntos expuestos por la defensa es que Shouhed es ciudadano estadounidense naturalizado desde hace más de cuatro décadas, además de acusar a las autoridades de violar la Ley Bane de California, la cual prohíbe restringir derechos constitucionales mediante el uso de violencia o amenazas.

Es decir, la Ley Bane de California (Bane Act) es una norma que protege a las personas de abusos de autoridad o de cualquier uso de la fuerza, amenazas o intimidación que busque impedir que ejerzan sus derechos legales o constitucionales.

El abogado V. James DeSimone afirmó durante una conferencia de prensa que su cliente “no estaba huyendo, no se resistía y no representaba una amenaza”.

Foto EFE

La demanda viene después de que Shouhed ya había presentado el año pasado una queja administrativa, pero según su equipo legal, el gobierno federal simplemente no le hizo caso.

Además, las acciones de las agencias de migración han estado bajo la lupa últimamente, porque ha habido denuncias por el uso excesivo de la fuerza en varios operativos en Estados Unidos.

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