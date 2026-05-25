Temporada de tiburones en Nueva York y Nueva Jersey: científicos monitorean ejemplares cerca de playas populares

La temporada de tiburones ya comenzó en algunas costas de Nueva York y Nueva Jersey, donde investigadores y organismos marinos intensificaron el monitoreo tras detectar ejemplares cerca de zonas frecuentadas por bañistas durante el inicio de la temporada de verano.

De acuerdo con datos de OCEARCH, una organización dedicada al rastreo y estudio de especies marinas, un tiburón blanco juvenil llamado Quint, de aproximadamente 2,95 metros de largo, fue detectado frente a la costa sur de Long Island, cerca de Fire Island.

Otro de los ejemplares monitoreados es Nori, un tiburón blanco hembra de casi 2,7 metros de longitud que fue registrado por primera vez en mayo cerca de los Hamptons. Según los investigadores, el animal continuó desplazándose hacia el norte y recientemente fue detectado frente a las costas de Maine y Terranova, en Canadá.

Los especialistas consideran que este movimiento resulta especialmente relevante porque los tiburones juveniles no suelen encabezar la migración estacional hacia aguas más frías. John Tyminski, científico de datos de OCEARCH, explicó que normalmente son los ejemplares adultos y subadultos los primeros en avanzar hacia el norte debido a su mayor tolerancia a temperaturas bajas.

Nori había sido marcado con un rastreador satelital en Nueva Escocia durante octubre del año pasado. Después pasó el invierno cerca de las Carolinas antes de iniciar este nuevo desplazamiento hacia el noreste, lo que podría indicar el comienzo de una migración más amplia de tiburones blancos del Atlántico norte occidental.

Científicos investigan nuevas conductas de caza

La vigilancia marítima también se reforzó debido a la aparición de señales relacionadas con el tiburón arenero oscuro, una especie que comenzó a mostrar nuevas conductas de caza cerca de la costa, según investigadores de la Atlantic White Shark Conservancy.

Un informe publicado este año registró avistamientos de estos tiburones cerca de Nantucket y documentó por primera vez imágenes de ejemplares persiguiendo focas en aguas poco profundas.

La científica Megan Winton explicó que el estudio de este comportamiento aún es reciente y representa un hallazgo importante para comprender cómo interactúan estas especies con sus presas cerca de las playas.

Aunque el tiburón arenero oscuro no alcanza el tamaño del tiburón blanco, se distingue por su cola en forma de media luna, su hocico redondeado y sus movimientos ondulantes. Ambas especies suelen acercarse a aguas poco profundas durante los meses cálidos debido a la abundancia de alimento.

Los expertos señalan que el incremento de avistamientos no necesariamente implica un aumento del peligro para las personas, sino una mayor capacidad tecnológica para rastrear animales marinos mediante etiquetas satelitales y monitoreo costero.

Florida continúa liderando los ataques de tiburón

Mientras crece la atención sobre la presencia de tiburones en el noreste estadounidense, Florida continúa encabezando el ranking nacional de ataques de tiburón, según datos recopilados por World Population Review.

El informe atribuye esta posición a la combinación de extensas costas, aguas cálidas y una gran cantidad de turistas y bañistas durante prácticamente todo el año. Sin embargo, el relevamiento aclara que los ataques mortales son poco frecuentes gracias a la rápida respuesta médica y a los protocolos de seguridad implementados en las playas.

Después de Florida aparece Hawaii, donde la cantidad de incidentes es menor, aunque proporcionalmente los casos fatales resultan más elevados que en otros estados.

El estudio también ubica a Nueva York y California entre los territorios con encuentros relevantes entre humanos y tiburones, aunque subraya que las muertes son extremadamente raras.

Otros estados como Texas, Oregon y Georgia completan la lista de lugares donde las mordeduras de tiburón ocurren con menos frecuencia, aunque las autoridades mantienen recomendaciones preventivas para quienes realizan actividades recreativas en el mar.

Recomendaciones para reducir riesgos en playas

Ante el inicio de la temporada alta de playas, el Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva York (DEC) recordó que entrar al océano implica compartir el entorno con depredadores marinos, aunque enfatizó que los ataques no provocados siguen siendo poco comunes.

Según la agencia, la mayoría de los incidentes corresponden a “mordidas de prueba”, situaciones en las que el tiburón confunde a una persona con alguna de sus presas habituales.

Las autoridades recomiendan evitar nadar cerca de focas o bancos de peces, mantenerse alejado de zonas donde haya aves marinas alimentándose y no ingresar al agua durante el amanecer, el atardecer o la noche.

También aconsejan evitar aguas turbias y seguir en todo momento las instrucciones de guardavidas y personal de parques.

Los especialistas remarcan que no existe evidencia de que los tiburones en Nueva York estén persiguiendo intencionalmente a las personas y sostienen que comprender el comportamiento de estas especies es clave para mejorar la seguridad sin generar alarma entre los visitantes de las playas del noreste estadounidense.

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