Playas públicas de NYC abrirán oficialmente este sábado con más salvavidas y equipos de seguridad

Luego de meses de un invierno implacable, el verano pareció llegar antes de tiempo a la ciudad de Nueva York. Aunque oficialmente faltan más de cuatro semanas para el cambio de estación y la apertura formal de las playas será este fin de semana del Memorial Day, las temperaturas elevadas de este martes llevaron a decenas de neoyorquinos a las costas de la emblemática Coney Island, para darle la bienvenida anticipada al sol y al mar.

Con el termómetro disparado y miles de personas ansiosas por dejar atrás los meses de frío, Nueva York parece haber adelantado el verano “por decreto” del clima. Y este sábado, con más salvavidas, nuevo equipamiento y playas oficialmente abiertas, la Ciudad dará inicio formal a una de sus temporadas más esperadas.

La mundialmente famosa playa de Brooklyn y todas las playas públicas de los cinco condados administradas por el Departamento de Parques (NYC Parks) abrirán oficialmente este sábado 23 de mayo, marcando el inicio de la temporada veraniega en la ciudad.

Los socorristas estarán de servicio diariamente entre las 10:00 a.m. y las 6:00 p.m. hasta el domingo 13 de septiembre. Las playas públicas de la ciudad son gratuitas y están abiertas a todos los visitantes.

El trabajador de la construcción ecuatoriano Sergio González aprovechó su día libre para tomar un poco de sol, luego de meses en que según sus propias palabras se mantuvo “congelado”.

“Vine hoy porque este fin de semana el pronóstico es que va a llover. Y de verdad parece un día de julio y agosto. Y estamos apenas en mayo”, comentó.

La comisionada del Departamento de Parques de Nueva York, Tricia Shimamura, destacó que la temporada 2026 arranca con mejores condiciones que el año pasado. (Foto: Fernando Martínez . Impremedia)

Un año con más equipos

Desde el paseo marítimo de Coney Island, entre las calles 10 y 12 oeste, funcionarios municipales lanzaron oficialmente la temporada de playas con un fuerte mensaje centrado en la seguridad acuática y en las mejoras implementadas este año para atender a millones de bañistas.

La comisionada del Departamento de Parques de Nueva York, Tricia Shimamura, destacó a El Diario que la temporada 2026 arranca con mejores condiciones que el año pasado, especialmente en personal y capacidad de respuesta.

“La mayor diferencia con respecto a la temporada pasada tiene que ver con nuestros salvavidas. Estamos viendo cifras más altas que el año anterior y seguimos avanzando”, indicó.

La comisionada explicó que el refuerzo no se limita únicamente al número de socorristas. NYC Parks también incorporó nuevo equipamiento de respuesta rápida en las principales playas de la ciudad.

“Ahora contamos con equipos móviles especializados en nuestras playas principales que ayudarán a facilitar rescates más rápidos, una respuesta más eficiente”, informó.

Según Shimamura, la combinación de más salvavidas y nuevos recursos operativos permitirá elevar la calidad del servicio.

Las autoridades reiteraron además un recordatorio esencial para quienes ya comenzaron a visitar la costa antes de la apertura oficial: nadar únicamente cuando los socorristas se encuentren de servicio.

Coney Island es tanto relajarse en la playa como apoyar a estos pequeños negocios que han estado aquí por generaciones. Si buscas un hot dog, una limonada o un paseo en el Wonder Wheel, deberías apoyar a nuestros comerciantes locales” Tricia Shimamura – Comisionada NYC Parks

Viene una renovación

Mientras los bañistas aprovechaban el calor inusual de mayo, la ciudad también puso la mirada en el futuro de Coney Island. Shimamura resaltó la inversión histórica destinada a transformar este icónico frente marítimo.

“La ciudad está invirtiendo mil millones de dólares en la reconstrucción integral de esta playa. Se trata de 2,7 kilómetros de costa y de un proyecto único en nuestra generación. Queremos hacerlo correctamente y con la participación de la comunidad”, señaló.

La funcionaria indicó que el proyecto se desarrolla junto con la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York que recientemente reactivó el proceso para seleccionar diseñadores encargados de la renovación del litoral.

“Estamos muy emocionados por lo que viene y estaremos conversando con la comunidad en los próximos meses y años sobre el rediseño completo de Coney Island”, sostuvo.

Más allá de la arena y el océano, la ciudad también busca que la temporada beneficie al tejido económico local. En vísperas del fin de semana del Memorial Day , NYC Parks desplegará actividades en cuatro distritos para atraer visitantes y dinamizar las comunidades costeras.

Shimamura hizo un llamado directo a respaldar los pequeños negocios que forman parte de la identidad histórica de Coney Island.

“Coney Island es tanto relajarse en la playa como apoyar a estos pequeños negocios que han estado aquí por generaciones. Si buscas un hot dog, una limonada o un paseo en el Wonder Wheel, deberías apoyar a nuestros comerciantes locales”, resaltó.

Centenares de neoyorquinos acudieron este martes a las playas públicas de la Gran Manzana. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

Las 8 playas públicas de la Gran Manzana:

Coney Island y Brighton Beach (Brooklyn). Una de las playas más famosas de la Gran Manzana. Ofrece entretenimiento, un paseo marítimo animado y fácil acceso en metro.

Una de las playas más famosas de la Gran Manzana. Ofrece entretenimiento, un paseo marítimo animado y fácil acceso en metro. Manhattan Beach (Brooklyn). Más tranquila que sus vecinas, es perfecta para quienes buscan un ambiente relajado con opciones para barbacoas.

Más tranquila que sus vecinas, es perfecta para quienes buscan un ambiente relajado con opciones para barbacoas. Rockaway Beach y Boardwalk (Queens). Popular entre surfistas, abarca desde la calle 9 hasta la 149 en la península de Rockaway. Tiene áreas para deportes, comida y descanso.

Popular entre surfistas, abarca desde la calle 9 hasta la 149 en la península de Rockaway. Tiene áreas para deportes, comida y descanso. Orchard Beach (El Bronx). Conocida como “La Riviera del Bronx”, es el único balneario público del condado. Ideal para familias, con paseo peatonal y zonas de picnic.

Conocida como “La Riviera del Bronx”, es el único balneario público del condado. Ideal para familias, con paseo peatonal y zonas de picnic. South Beach y Midland Beach (Staten Island). Ubicadas junto al paseo Franklin D. Roosevelt. Ofrecen vistas al puente Verrazzano y senderos para caminar o andar en bicicleta.

Ubicadas junto al paseo Franklin D. Roosevelt. Ofrecen vistas al puente Verrazzano y senderos para caminar o andar en bicicleta. Wolfe’s Pond Beach (Staten Island). Una playa mucho menos concurrida. Recomendable para quienes desean un entorno más natural y sereno.

Una playa mucho menos concurrida. Recomendable para quienes desean un entorno más natural y sereno. Cedar Grove Beach (Staten Island). Una de las más nuevas. Con ambiente tranquilo, ideal para quienes buscan alejarse del bullicio.

El dato: