Mundial 2026 traerá más de 26,000 empleos a Nueva York y Nueva Jersey: quiénes podrían ganar dinero

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo traerá a los mejores futbolistas del planeta a la zona de Nueva York y Nueva Jersey. También podría convertirse en uno de los mayores motores económicos para la región en años. Según estimaciones del Comité Anfitrión FIFA 2026 Nueva York-Nueva Jersey, el torneo generaría más de 26,000 empleos y alrededor de $3,300 millones de dólares en derrama económica, por la llegada de más de 1.2 millones de aficionados para presenciar los ocho partidos programados para el MetLife Stadium, incluida la gran final, el 19 de julio.

No todos se beneficiarán por igual del Mundial 2026

Con el torneo cada vez más cerca, hoteles, restaurantes, comercios y empresas de transporte ya evalúan ampliar operaciones para atender el aumento de visitantes. Sin embargo, expertos advierten que los pequeños negocios que no se preparen con anticipación podrían perder una oportunidad económica única, mientras que aquellos que logren adaptarse podrían aumentar sus ventas, ganar nuevos clientes y elevar su visibilidad mucho después del silbatazo final del torneo.

En entrevista exclusiva con El Diario NY, Jose Tavarez, director de Banca de Negocios para Nueva York y Nueva Jersey en Bank of America, detalló las oportunidades económicas que abrirá el Mundial 2026 y los desafíos que enfrentan los pequeños negocios para potenciarse de este impulso económico.

Lo que esto significa para familias latinas en NY/NJ

Las familias latinas que trabajan en negocios relacionados con el turismo, la comida y los servicios están en primera línea de esta oportunidad. Sobre estos negocios, el entrevistado señaló que “se espera que estos sectores experimenten el mayor impacto económico a medida que los aficionados celebren la Copa Mundial en Nueva York y Nueva Jersey comiendo, realizando compras y otras actividades de esparcimiento”.

Para empleadores y negocios en estos sectores, la proyección incluye:

Aumento en ventas directas

Mayor alcance de clientes

Elevación de la visibilidad de marca a nivel global

Sin embargo, el beneficio no cae solo. Los negocios deben prepararse desde ahora: evaluar capacidad de inventario, personal, sistemas de pago y presencia en línea. Quienes no ajusten su operación podrían perder todo el potencial de la oleada de gasto que llegará con los aficionados.

¿Los pequeños negocios hispanos pueden competir con las grandes empresas?

La pregunta es directa: ¿los restaurantes latinos, food trucks, tiendas y ventas ambulantes tienen posibilidades reales de aumentar ingresos durante el evento, o el beneficio se concentrará en grandes cadenas?

Al respecto, Jose Tavarez indicó que sostiene que “las pequeñas empresas son la columna vertebral de nuestras comunidades, y facilitan bienes y servicios esenciales que impulsan nuestra economía”. Un mayor gasto y visibilidad pueden crear beneficios inmediatos y también a largo plazo.

Por ello, el entrevistado sostuvo que los negocios propiedad de hispanos y operados por ellos tienen capacidad para conectar con los aficionados, especialmente considerando que gran parte de los visitantes llegarán desde países latinoamericanos donde el fútbol es cultura.

Pero esa ventaja solo funciona si los negocios ajustan su operación a tiempo.

¿Qué sectores ya se están preparando y cuáles podrían quedarse atrás?

Las empresas de comercio minorista, hospitalidad, transporte, servicios profesionales y turismo ya se preparan para el Mundial, indicó el vocero de Bank of America. Aficionados de todo el mundo viajarán al área para asistir a los partidos y vivir el ambiente de la copa.

“Nuestras comunidades, no solo el estadio, serán el escenario de este evento único en la vida”, señaló Jose Tavarez. Se observará un aumento significativo en el gasto en alimentos, bebidas, estacionamiento, alojamiento y comercio minorista.

De acuerdo con un informe del Bank of America Institute, la demanda de los consumidores por el entretenimiento en vivo, especialmente los deportes, ha crecido de forma significativa desde la pandemia, con un aumento del gasto del 25%.

Al analizar el gasto del año pasado durante el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, el estudio encontró que el torneo, con su nuevo formato ampliado, impulsó un aumento interanual del 7% en el gasto de los consumidores en los códigos postales donde se celebraron los partidos, sobre todo en alimentos y bebidas.

Cómo prepararse financieramente desde hoy

Estamos a menos de 20 días del silbatazo inaugural del Mundial 2026 y, para prepararse durante estos días previos, Bank of America recomienda que emprendedores, proveedores y pequeñas empresas evalúen su capacidad de atender eficientemente un aumento repentino de clientes.

Al identificar áreas de mejora en inventario, personal, sistemas y presencia en línea, las empresas pueden realizar cambios clave que mejoren la experiencia del cliente y las posicionen para el éxito en sus ventas durante los días de partido.

Acciones concretas sugeridas:

Implementar herramientas digitales de gestión

Ajustar opciones de pago (incluyendo sistemas móviles)

Establecer alternativas compatibles con dispositivos móviles para pedidos y reservas

Reforzar inventario de productos de alta rotación

Capacitar personal nuevo con anticipación

“Bank of America trabaja con empresarios en todas las etapas del crecimiento empresarial; nuestros equipos locales suelen reunirse con dueños de pequeños negocios y empresas, y ofrecen apoyo de cara a la llegada de los partidos de la Copa Mundial”, afirmó Tavarez y recordó que la institución funge como Banco Patrocinador Oficial del evento.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre estrategias para aumentar las ventas durante el Mundial 2026

¿Cuántos empleos generará exactamente el Mundial 2026 en Nueva York y Nueva Jersey?

Los organizadores estiman que el torneo podría generar más de 26,000 empleos en ambos estados, principalmente en sectores de turismo, hospitalidad, restaurantes y transporte.

¿Qué industrias se beneficiarán más del impacto económico del Mundial?

Los sectores de alimentos y bebidas, hospedaje, transporte, comercio minorista y turismo experimentarán el mayor crecimiento. Se proyectan unos $3,300 millones de dólares de derrama económica relacionada con el evento en EE.UU.

¿Los pequeños negocios hispanos pueden realmente competir con grandes empresas durante el evento?

Sí, especialmente los que se preparen previamente ajustando inventario, personal y sistemas de pago. Los negocios hispanos tienen ventaja cultural para conectar con aficionados de países latinos.

¿Cuántos aficionados visitarán Nueva York y Nueva Jersey durante el Mundial?

Se espera la llegada de más de 1.2 millones de aficionados al fútbol que visitarán la región durante el campeonato, que incluye ocho partidos con la gran final.

¿Qué deben hacer los negocios desde hoy para aprovechar esta oportunidad?

Evaluar capacidad de inventario, reforzar personal, implementar herramientas digitales, ajustar opciones de pago móvil y mejorar presencia en línea antes de que arranque el torneo.

¿El crecimiento en empleos será temporal o permanente?

Aunque muchos empleos serán temporales durante el torneo, se espera que negocios que logren captar nueva clientela y elevar su visibilidad en los meses posteriores, por lo que sería viable que mantengan parte de esa plantilla después del evento.

Conclusión

El Mundial 2026 representa la mayor inyección económica que recibirán Nueva York y Nueva Jersey en años, pero la diferencia entre ganar o perder dinero dependerá de qué tan rápido actúen los negocios.

Las familias latinas tienen una ventana de oportunidad abierta en sectores donde ya tienen presencia fuerte, pero esa ventana no durará para siempre. Los próximos meses definirán quiénes capturan esos $3,300 millones en actividad económica y quiénes solo los ven pasar de largo.

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