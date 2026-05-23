Entradas del Mundial que sorteará Nueva York a $50 desatan nuevo choque con Nueva Jersey

El anuncio de un programa de entradas subsidiadas para partidos del Mundial de fútbol de 2026 provocó una nueva disputa política entre las autoridades de Nueva York y Nueva Jersey, estados que compartirán la sede del torneo, luego de que el alcalde neoyorquino Zohran Mamdani revelara un acuerdo exclusivo para residentes de la ciudad.

Mamdani anunció el jueves que 1,000 entradas para partidos de la Copa del Mundo podrán ser adquiridas por residentes de Nueva York a un precio de $50 dólares cada una, una cifra considerablemente inferior a los costos actuales del mercado oficial de la FIFA, informó ESPN.

La medida la presentó el alcalde como un esfuerzo para facilitar el acceso de los aficionados locales a uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. “Nos estamos asegurando de que la gente trabajadora no quede excluida del juego que ellos mismos ayudaron a crear”, afirmó Mamdani durante una rueda de prensa citada por el medio deportivo.

Sin embargo, el acuerdo generó incomodidad en Nueva Jersey, donde se disputarán los partidos en el estadio MetLife, rebautizado para el torneo, incluyendo la final del Mundial.

Stephen Sigmund, portavoz de la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, criticó el acuerdo y acusó a la FIFA de ignorar a los residentes de su estado.

“Que a la FIFA no le importen los costos para los residentes de Nueva Jersey no es nada nuevo”, declaró Sigmund. “Esta es solo una razón más por la que la gobernadora Sherrill está trabajando arduamente para reducir los costos por nuestra cuenta”, añadió.

Según ESPN, funcionarios de ambos estados consideran que el acuerdo refleja un trato preferencial hacia Mamdani y la ciudad de Nueva York, mientras Nueva Jersey mantiene una relación más tensa con la FIFA y el comité organizador local.

Fuentes familiarizadas con las negociaciones señalaron que el alcalde neoyorquino trabajaba desde marzo con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para lograr la aprobación del programa. Las entradas provendrán de una reserva comprada previamente por el comité organizador a precio nominal.

La FIFA, sin embargo, aseguró que su participación fue limitada.

Una fuente del organismo explicó a ESPN que únicamente supervisaron mecanismos para evitar la reventa y garantizar que las entradas fueran utilizadas por aficionados reales. Entre las condiciones acordadas figura que los boletos serán entregados a los beneficiarios solo al abordar autobuses gratuitos hacia los estadios.

El programa contempla un sorteo abierto a residentes de Nueva York y distribuirá las 1,000 entradas entre los siete partidos previos a la final del torneo. El registro comenzará el lunes.

El boleto más económico supera los $1,500 dólares

La controversia entre Nueva York y Nueva Jersey ocurre en medio de las críticas por los elevados precios de las entradas del Mundial. El medio indicó que hasta el jueves por la mañana el boleto más económico disponible en el portal oficial de la FIFA para un partido entre Noruega y Senegal superaba los $1,500 dólares.

En la plataforma de reventa del organismo podían encontrarse opciones por debajo de los 400 dólares.

Dos congresistas demócratas de Nueva Jersey, Nellie Pou y Frank Pallone Jr., también criticaron el acuerdo y denunciaron la falta de transparencia en la política de venta de entradas de la FIFA.

En un comunicado conjunto citado por ESPN, los legisladores calificaron el programa anunciado por Mamdani como una “maniobra publicitaria” que no resuelve el problema de fondo.

“Según nuestros cálculos, 1,000 entradas repartidas en siete partidos representan el 0.17% de las entradas disponibles para esos encuentros”, señalaron. “La FIFA debe responder a nuestra consulta sobre sus cuestionables prácticas de venta de entradas y tomar medidas más contundentes de inmediato para reducir los precios para todos los aficionados”.

La tensión ha escalado desde hace meses. La gobernadora Sherrill ha cuestionado acuerdos heredados de la administración del exgobernador Phil Murphy, y ha argumentado que dejaron a Nueva Jersey asumiendo costos excesivos de seguridad y transporte.

Entre las medidas adoptadas por la administración estatal figura la cancelación de un evento masivo para aficionados en Liberty State Park y el incremento de las tarifas de transporte de NJ Transit durante los días de partido, que alcanzarán los $98 dólares ida y vuelta desde Manhattan.

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