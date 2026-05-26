¿Puedo morir por tener colesterol alto? Médicos advierten

Seguramente, alguna vez has escuchado sobre el colesterol alto, incluso que existe uno “bueno” (HDL) y otro “malo” (LDL), ¿pero sabes a ciencia cierta qué significa? Según expertos médicos, es una de las condiciones de salud más peligrosas, ya que puede avanzar durante años sin provocar síntomas visibles.

Los niveles elevados de colesterol, en este caso el LDL (el malo), pueden aumentar seriamente el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares potencialmente mortales.

Aunque el colesterol alto no provoca la muerte de forma inmediata, el portal Healthline señala que sí puede desencadenar complicaciones graves como infartos cardíacos y accidentes cerebrovasculares (ACV), dos de las principales causas de fallecimiento en el mundo.

Cabe destacar que, para conocer los niveles de colesterol, el examen requerido se llama perfil lipídico, el cual se obtiene de una muestra se sangre en ayunas. También ofrece el nivel de triglicéridos, el tipo de grasa más común que habita en el cuerpo.

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Cómo el colesterol alto podría provocar la muerte

El colesterol es una sustancia grasa que el cuerpo necesita para producir hormonas, vitamina D y otras funciones importantes. El problema aparece cuando los niveles del llamado colesterol LDL aumentan demasiado en la sangre.

Con el tiempo, este exceso comienza a acumularse en las paredes de las arterias formando placas de grasa, un proceso conocido como arterioesclerosis. Estas placas endurecen y estrechan los vasos sanguíneos, dificultando el flujo normal de sangre hacia órganos vitales como el corazón y el cerebro.

El mayor riesgo aparece cuando una de esas placas se rompe. En ese momento puede formarse un coágulo que bloquee completamente la circulación.

En este sentido, si el bloqueo sucede en las arterias del corazón, puede desencadenar un infarto de miocardio. Cuando el flujo sanguíneo no llega correctamente al músculo cardíaco, el tejido comienza a dañarse rápidamente y existe riesgo de muerte súbita.

Asimismo, si la obstrucción ocurre en una arteria que lleva sangre al cerebro, puede producirse un accidente cerebrovascular o derrame cerebral. Esto puede causar daño neurológico permanente, discapacidad o incluso la muerte.

Qué hacer para reducir el riesgo

Además de los chequeos rutinarios; al menos dos veces al año, los expertos recomiendan mantener hábitos saludables para controlar el colesterol y proteger el corazón. Entre las medidas más importantes están:

Reducir el consumo de grasas saturadas y ultraprocesados

Comer más frutas, verduras, legumbres y fibra

Hacer actividad física de manera regular

Evitar el cigarrillo y limitar el alcohol

Mantener un peso saludable

Seguir el tratamiento médico en caso de necesitar medicamentos

En algunos pacientes, los médicos indican estatinas u otros fármacos para reducir el colesterol y disminuir el riesgo cardiovascular.

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