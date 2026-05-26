3 manchas en la cara que alertan: tu hígado podría estar enfermo

Aunque las enfermedades hepáticas suelen ser “silenciosas”, tu cuerpo es capaz de manifestar señales muy específicas para alertar sobre posibles fallas del hígado, órgano vital que participa en más de 500 funciones esenciales. En este sentido, las respuestas pueden estar en el rostro.

Muchas personas asocian los problemas hepáticos con el dolor abdominal o cansancio, pero los especialistas en salud advierten que algunas manchas o cambios de color en la cara también podrían indicar una enfermedad del hígado.

En varios casos, reseña el portal Healthline, estas señales aparecen porque tu organismo ya no procesa correctamente ciertas sustancias o porque existe una alteración en la circulación sanguínea.

Los expertos recomiendan no ignorar estos síntomas, especialmente si vienen acompañados de fatiga constante, inflamación abdominal, pérdida de apetito o cambios en el color de los ojos y la piel.

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Tu hígado podría estar enfermo: 3 señales en el rostro

1. Angiomas

Uno de los signos más frecuentes relacionados con enfermedades hepáticas son los angiomas, conocidos popularmente como “arañas vasculares” o pequeños lunares rojos.

Estas lesiones aparecen por alteraciones en los vasos sanguíneos y suelen verse como puntos rojizos con pequeñas ramificaciones alrededor. Una de sus características principales es que desaparecen temporalmente al ejercer presión y luego recuperan el color.

Los médicos explican que este tipo de manchas pueden presentarse cuando el hígado no funciona correctamente, especialmente en personas con cirrosis hepática u otras enfermedades que afectan la circulación y el equilibrio hormonal.

Aunque algunos angiomas pueden aparecer por causas benignas relacionadas con la edad o factores genéticos, cuando son numerosos o surgen de manera repentina conviene acudir a un especialista para una evaluación médica.

2. Hemocromatosis

Otra señal que puede manifestarse en la cara es el oscurecimiento progresivo de la piel causado por hemocromatosis, una enfermedad relacionada con la acumulación excesiva de hierro en el organismo.

Cuando el cuerpo almacena demasiado hierro, este mineral puede depositarse en órganos como el hígado, el corazón y el páncreas, provocando daños con el paso del tiempo. En muchos casos, la piel adquiere una tonalidad más oscura o grisácea, especialmente en el rostro.

De acuerdo con Mayo Clinic, esta condición puede presentarse con mayor frecuencia en personas con antecedentes familiares, alcoholismo o pacientes que han recibido múltiples transfusiones sanguíneas.

Además de las manchas oscuras, la hemocromatosis puede generar cansancio, dolor en las articulaciones, pérdida de peso y problemas hepáticos severos si no se trata a tiempo.

3. Ictericia

La ictericia es posiblemente uno de los signos hepáticos más conocidos y visibles. Se caracteriza por una coloración amarillenta de la piel y de la parte blanca de los ojos.

Este cambio ocurre por la acumulación de bilirrubina en la sangre, una sustancia que normalmente el hígado procesa y elimina. Cuando el órgano no funciona correctamente, la bilirrubina comienza a acumularse y termina alterando el color natural de la piel.

Aunque la ictericia es relativamente común en recién nacidos y suele desaparecer sola, en adultos puede estar relacionada con hepatitis, cirrosis, obstrucciones biliares o enfermedades hepáticas más serias.

Los expertos indican que la aparición de piel amarilla, ojos amarillentos, orina oscura y picazón constante son señales que requieren atención médica inmediata.

De hecho, los especialistas en salud enfatizan en no automedicarse ni asumir que cualquier cambio en la piel se debe únicamente al envejecimiento o al sol. Lo más importante es consultar con un profesional de salud para identificar la causa real.

Habitualmente, el paciente requiere análisis de sangre, estudios de función hepática y ecografías para evaluar el estado del hígado. De esta manera, se obtiene un diagnóstico temprano que evita mayores complicaciones.

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