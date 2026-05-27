Amigo le prestó $1 millón a Elon Musk y ahora podría volverse uno de los más ricos del mundo

Antonio Gracias, uno de los amigos más cercanos de Elon Musk, podría convertirse en una de las personas más ricas del mundo gracias a la futura salida a bolsa de SpaceX, después de haber ayudado financieramente al empresario cuando Tesla enfrentaba una posible quiebra hace más de dos décadas.

Gracias, inversionista de capital privado originario de Detroit, conoció a Musk a principios de los años 2000 dentro del círculo tecnológico de Silicon Valley.

Según reportes financieros recientes, le prestó $1 millón cuando Tesla atravesaba graves problemas económicos y estaba al borde de la bancarrota.

Desde entonces, la relación entre ambos creció tanto en lo personal como en lo empresarial.

Gracias formó parte de los consejos directivos de Tesla, SpaceX, SolarCity, Neuralink y The Boring Company.

Además, su firma de inversión, Valor Equity Partners, apostó tempranamente por varias empresas de Musk.

Ahora, con SpaceX preparando lo que podría convertirse en la Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés) más grande de la historia, la fortuna de Gracias podría dispararse.

Podría ganar hasta $140,000 millones

De acuerdo con información publicada por Fortune, las entidades relacionadas con Valor Equity Partners poseen más de 500 millones de acciones Clase A de SpaceX, equivalentes aproximadamente al 7.3% de la compañía.

Si SpaceX alcanza la valuación de $1.75 billones que han reportado Bloomberg y Reuters, la participación de Gracias tendría un valor cercano a $90,000 millones.

Pero si la empresa llega a una valuación de $2 billones, la cifra podría superar los $140,000 millones.

Eso lo colocaría entre las 50 personas más ricas del planeta.

Una amistad que va más allá de los negocios

La relación entre Musk y Gracias también se ha mantenido fuera del mundo corporativo.

Fortune reportó que Gracias fue padrino en la boda de Kimbal Musk, hermano de Elon, y que ambas familias han vacacionado juntas, pasado días festivos e incluso viajado a la isla privada del ilusionista David Copperfield en Bahamas.

Además, Gracias acompañó recientemente a Musk en proyectos vinculados al gobierno federal, participando en el Departamento de Eficiencia Gubernamental por un tiempo.

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