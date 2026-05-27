Aumentan drásticamente casos de suicidio de detenidos por ICE, según reciente investigación

La cifra de suicidios entre personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) registra un incremento acelerado, de acuerdo con una investigación realizada por The Associated Press (AP), la cual reveló que al menos diez hombres bajo la supervisión de este organismo se han quitado la vida desde enero de 2025.

Un análisis de datos del ICE, informes policiales y registros forenses efectuado por AP, señala que el ritmo de estas muertes supera el crecimiento de la población carcelaria. Desde octubre se clasificaron siete fallecimientos como suicidios. La cifra representa el número más alto para un año fiscal en la historia de la institución, que reportaba habitualmente uno o ningún caso anual.

La investigación detalló que nueve de los fallecidos eran hombres hispanos procedentes de cuatro naciones, mientras que uno poseía ciudadanía china, y la edad promedio del grupo era de 32 años. Los registros reflejaron que siete de los diez individuos no poseían antecedentes por delitos violentos en territorio estadounidense.

En total, estos hechos representan casi la quinta parte de los 51 decesos reportados bajo custodia de la agencia desde inicios de 2025.

Opinión y análisis de expertos ante esta situación

Al evaluar la situación, el Dr. Sanjay Basu, epidemiólogo de la Universidad de California en San Francisco y coautor de un estudio sobre mortalidad en estos centros, afirmó que “algo está fallando profundamente” desde cualquier perspectiva de salud pública o salud mental.

La investigación de AP destacó que los fallecimientos ocurrieron en diversas instalaciones, incluyendo cárceles de condados y centros administrados por contratistas privados. Los documentos exponen que el personal de estos recintos ignoró señales de alerta, postergó atenciones de salud mental, omitió la vigilancia de internos en riesgo y facilitó el acceso a objetos utilizables para autolesionarse.

Caso de Brayan Garzón

Un caso documentado es el de Brayan Rayo Garzón, quien falleció en abril de 2025 en una prisión de Misuri tras pasar cuatro días aislado por síntomas de COVID-19. Los informes indican que se le negó comunicación telefónica con su madre y se retrasó su evaluación psicológica antes de ser hallado sin vida en su celda.

Sin embargo, en respuesta a estos señalamientos, la subsecretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional, Lauren Bies, declaró que las muertes por suicidio bajo custodia del ICE siguen siendo “extremadamente raras”.

La funcionaria aseguró que los centros ejecutan programas obligatorios de capacitación anual para la prevención del suicidio, aplican medidas de resguardo para internos vulnerables y suministran servicios médicos integrales que contemplan el área de salud mental.

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