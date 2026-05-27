Reformas judiciales y restricciones en Maryland: ¿qué cambios se implementarán en 2026?

El gobernador de Maryland, Wes Moore, dejó sin firmar varias leyes aprobadas durante la sesión legislativa de 2026 relacionadas con prácticas policiales y cooperación con autoridades migratorias federales, aunque las medidas entrarán en vigor conforme al proceso legislativo estatal.

Entre las iniciativas destaca una legislación que prohibirá a agentes del orden utilizar cubrebocas durante funciones policiales, incluyendo agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La medida, que comenzará a aplicarse el 1 de octubre, obliga a la Comisión de Capacitación y Normas Policiales de Maryland a establecer una política uniforme sobre el uso de mascarillas por parte de fuerzas del orden.

La legislación contempla excepciones por razones médicas y condiciones climáticas, pero establece multas civiles de hasta $1,500 dólares para agentes que incumplan la norma.

El debate sobre agentes federales encapuchados tomó fuerza en los últimos meses debido al aumento de operativos migratorios y a críticas de legisladores demócratas sobre transparencia y confianza pública.

Mientras los promotores de la ley sostienen que la identificación visible de agentes fortalece la relación con las comunidades, legisladores republicanos argumentan que las restricciones podrían entrar en conflicto con facultades federales protegidas por la Constitución de Estados Unidos.

Reformas judiciales

Durante la misma jornada legislativa también avanzó una reforma al sistema judicial juvenil que reducirá el número de delitos por los cuales menores de 16 y 17 años serán procesados automáticamente como adultos.

A partir de octubre, jueces de Maryland tendrán discreción para decidir si ciertos casos relacionados con armas de fuego y agresión deben permanecer en tribunales juveniles o pasar al sistema para adultos.

La reforma elimina siete delitos de la lista de cargos automáticos y también prohíbe que menores sean detenidos en cárceles para adultos sin áreas seguras separadas.

Otra de las medidas aprobadas restringe la venta y transferencia de pistolas semiautomáticas que puedan ser modificadas para disparar automáticamente mediante dispositivos conocidos como “Glock switches”.

Divisiones políticas

Con la nueva legislación, Maryland se convierte en el segundo estado del país en limitar este tipo de armas, después de California.

Las nuevas leyes han generado fuertes divisiones políticas. Legisladores republicanos y grupos defensores de la Segunda Enmienda adelantaron que buscarán impugnar algunas de las medidas ante los tribunales.

Sigue leyendo: