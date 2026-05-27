Migrantes buscaron asilo en Canadá y terminaron detenidos por ICE durante meses

Lo que comenzó como un intento por buscar refugio en Canadá terminó para varios migrantes en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), donde algunos permanecieron encarcelados durante meses tras ser rechazados por autoridades fronterizas canadienses.

Uno de esos casos es el de Markens Appolon, un haitiano de 25 años que huyó de la violencia de pandillas en Haití después de que la crisis de seguridad interrumpiera sus estudios universitarios de economía, de acuerdo con lo publicado por The Guardian.

Appolon llegó primero a Florida en 2023 bajo un programa humanitario implementado durante la administración de Joe Biden, el cual le permitió trabajar y estudiar temporalmente en Estados Unidos.

Sin embargo, tras el regreso de Donald Trump a la presidencia y las amenazas de cancelar programas migratorios humanitarios, decidió solicitar asilo en Canadá para reunirse con familiares en Montreal.

La postura de las autoridades de Canadá

El 28 de diciembre intentó ingresar por la frontera entre Vermont y Quebec, pero autoridades canadienses rechazaron su solicitud y lo entregaron a agentes de ICE.

Según su abogada, Erin Simpson, las autoridades argumentaron que una tía del joven, ciudadana canadiense, se encontraba temporalmente fuera del país por una emergencia familiar y que, sin su presencia física en Canadá, Appolon no podía ingresar.

Desde entonces, el joven permaneció más de cuatro meses detenido en un centro migratorio estadounidense.

“Cada día que pasa mi salud mental empeora”, relató Appolon. “Ves al mundo seguir adelante mientras tú sigues atrapado aquí”.

Abogados migratorios en Canadá aseguran que casos similares se han multiplicado desde el inicio del segundo mandato de Trump.

Las solicitudes de refugio se ven afectadas por el Acuerdo de Tercer País Seguro entre Canadá y Estados Unidos, que obliga a los solicitantes de asilo a pedir protección en el primer país considerado “seguro” al que lleguen.

Critican política migratoria de Trump

Sin embargo, especialistas en inmigración cuestionan que Estados Unidos pueda seguir siendo considerado un país seguro debido a las detenciones prolongadas de migrantes y a las amenazas de deportaciones hacia países donde los solicitantes podrían enfrentar violencia o persecución.

Además, Canadá endureció recientemente su sistema de asilo tras la aprobación de nuevas reglas migratorias en marzo, medidas que críticos comparan con políticas migratorias impulsadas por Trump.

Otro caso es el de Tenzin, un refugiado tibetano de 29 años que intentó pedir asilo en Canadá en agosto pasado para reunirse con familiares que lo esperaban en el país.

Tras ser rechazado por autoridades fronterizas, fue enviado a un centro de detención de ICE en Buffalo, Nueva York.

Meses después comenzó a perder movilidad en parte de su rostro y, según relató, tardó varios días en recibir atención médica. Finalmente fue diagnosticado con parálisis de Bell, enfermedad que provoca parálisis facial temporal.

La travesía migratoria

Su abogada, Heather Neufeld, sostuvo que funcionarios canadienses se negaron a considerar adecuadamente su situación como refugiado tibetano.

Luego de impugnar el proceso por errores procedimentales, Tenzin fue liberado en febrero y pudo reunirse con su familia en Toronto.

Un caso similar ocurrió con Gurbir Singh, ciudadano indio que aseguró haber huido tras recibir amenazas de muerte por parte de la policía en India.

Singh intentó solicitar asilo en Canadá el 25 de marzo para reunirse con familiares en Brampton, Ontario, pero autoridades fronterizas pusieron en duda su identidad pese a que sus documentos y huellas coincidían con registros oficiales.

Tras ser entregado a ICE y permanecer detenido en Buffalo, finalmente fue liberado y autorizado a ingresar a Canadá a finales de abril.

Organizaciones y abogados migratorios sostienen que Canadá mantiene una reputación internacional como país abierto a refugiados, pero aseguran que el trato en frontera se ha endurecido considerablemente.

Por su parte, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá afirmó que los oficiales procesan solicitudes “de manera imparcial” y que los solicitantes deben demostrar que cumplen con los requisitos para ingresar al país bajo excepciones permitidas en el acuerdo bilateral con Estados Unidos.

Sigue leyendo: