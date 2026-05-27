ICE arresta a Alina Rosales Aguirreurreta, vinculada a la élite cubana

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE detuvieron a Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general cubano Ulises Rosales del Toro

Rosales Aguirreurreta, médica de profesión en Cuba, ingresó a Estados Unidos en 2023 con una visa de turismo B1/B2 emitida en La Habana. Posteriormente permaneció en el sur de Florida mientras esperaba regularizar su estatus migratorio, de acuerdo con personas cercanas.

Ulises Rosales del Toro ocupó durante décadas altos cargos dentro del gobierno cubano, entre ellos jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), ministro del Azúcar, ministro de la Agricultura y vicepresidente del Consejo de Ministros.

Rosales del Toro es considerado parte de la llamada “vieja guardia” del régimen cubano y mantuvo cercanía con la dirigencia encabezada por Fidel y Raúl Castro.

La detención se produce en medio de mayor escrutinio migratorio por parte de autoridades estadounidenses hacia ciudadanos cubanos vinculados con figuras de alto nivel del gobierno de la isla.

Detención de Adys Lastres Morera

La semana pasada, ICE también detuvo a Adys Lastres Morera, hermana de la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, jefa del conglomerado militar cubano GAESA.

Tras ese caso, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró: “No habrá lugar en la Tierra, y mucho menos en nuestro país, donde ciudadanos extranjeros que amenacen nuestra seguridad nacional puedan vivir con lujos”.

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