Biden demanda al Departamento de Justicia para bloquear publicación de audios de investigación del fiscal especial

El expresidente Joe Biden demandó al Departamento de Justicia que busca detener la difusión de archivos de audio, así como transcripciones que contienen diálogos privados mantenidos con su biógrafo entre los años 2016 y 2017.

La denuncia se formalizó ante un tribunal federal de Washington D.C., y se produce ocurre semanas antes del 15 de junio, fecha establecida por el organismo para publicar estos materiales al Comité Judicial de la Cámara de Representantes y a la organización Fundación Heritage, informó Reuters.

La Fundación Heritage formalizó la solicitud de estos archivos luego de que se emplearan en la investigación de 2023 dirigida por el entonces fiscal especial Robert Hur, que examinó el resguardo de documentación clasificada por parte de Biden. Al concluir dicha indagación, Hur no formuló acusaciones penales.

Argumentos de la demanda penal

Asimismo, la demanda señala que el Departamento de Justicia rechazó inicialmente la petición realizada por la Fundación Heritage en 2024. La institución respaldó su decisión al señalar que los elementos estaban amparados por excepciones de la Ley de Libertad de Información hasta que el presidente Donald Trump asumió el cargo.

La defensa de Biden sostuvo en el texto que esta entrega busca evadir las normativas federales que restringen su difusión. Por este motivo, la demanda solicita invalidar la petición parlamentaria al considerarla un pretexto y exige prohibir de forma definitiva la transferencia de los archivos.

Origen de los registros de audio

Los archivos en disputa se grabaron en la residencia de Biden durante la redacción de su libro de memorias publicado en 2017, titulado “Prométemelo, papá: Un año de esperanza, dificultades y propósito”. Esta obra detalla el contexto de su postulación presidencial en el período en que su hijo mayor, Beau Biden, afrontaba un diagnóstico de cáncer cerebral.

De momento, los portavoces del Departamento de Justicia no emitieron declaraciones oficiales sobre la demanda. Previamente, un juez federal autorizó la incorporación de Biden al litigio promovido por la Fundación Heritage, aunque restringió sus reclamos respecto a la solicitud del comité del Congreso.

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