Trump convocará reunión de gabinete en Camp David en medio de negociaciones con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezará este miércoles una reunión de gabinete en Camp David, el retiro presidencial ubicado en Maryland, mientras continúan las negociaciones con Irán y aumentan las tensiones en Medio Oriente.

De acuerdo con CBS, todos los integrantes del gabinete fueron convocados al encuentro, incluida la directora saliente de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, quien dejará el cargo el próximo 30 de junio.

Un funcionario de la Casa Blanca indicó al medio que durante la reunión se abordarán “los éxitos recientes de la administración”, entre ellos avances económicos, medidas de apoyo a pequeñas empresas, resultados del Grupo de Trabajo para Eliminar el Fraude y asuntos de política exterior.

La cita ocurre en un momento delicado para Washington, en medio de las conversaciones con Teherán para alcanzar un acuerdo de paz. Trump aseguró recientemente que las negociaciones avanzan “bien”, aunque el martes escribió en redes sociales que busca “un buen acuerdo o ningún acuerdo”.

Según New York Post, Irán podría convertirse en el tema central del encuentro después de que Estados Unidos realizara ataques contra objetivos iraníes en el sur del país. Washington describió esas acciones como “ataques de autodefensa”, mientras que Teherán las calificó como una “grave violación” del frágil alto el fuego.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el martes que las conversaciones siguen en marcha, aunque advirtió que todavía quedan detalles por resolver. “Hay muchas idas y venidas sobre la redacción específica del documento inicial”, declaró Rubio a periodistas durante una visita a India.

Camp David, un complejo de unas 50 hectáreas ubicado en el Parque de la Montaña Catoctin, es considerado uno de los lugares más seguros para reuniones sensibles del gobierno estadounidense. El recinto está resguardado por marines y suele utilizarse para encuentros de alto nivel lejos de Washington.

Sin embargo, la Casa Blanca señaló que el lugar definitivo de la reunión dependerá de las condiciones climáticas, ya que Trump acostumbra trasladarse al sitio en el helicóptero presidencial Marine One y las lluvias registradas en Washington en los últimos días podrían alterar el viaje.

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