Centro Hispano de White Plains: La educación de los niños y jóvenes 

La semana pasada les comenté acerca de los cursos de educación adulta de El Centro Hispano, una organización comunitaria que desde 1974 presta servicios en White Plains, en el condado de Westchester, y que forma parte de nuestra Hispanic Federation. Hoy quiero contarles sobre algunos de sus muchos programas y servicios para los niños y jóvenes.

“Los programas para niños de El Centro Hispano”, explica su Directora Ejecutiva, Judy Aúcar, “están dirigidos a alumnos de todos los grados, desde kínder hasta duodécimo. En los mismos enfatizamos, por ejemplo, la ayuda con las tareas; la ayuda a los niños pequeños con el aprendizaje de vocabulario nuevo y pronunciación, y el apoyo a los niños que no tienen en sus casas la tecnología de computadoras. De manera que les enseñamos cultura y tecnología al mismo tiempo”.

En el caso de los chicos que asisten a clases desde kindergarten hasta el tercer grado, esa ayuda va más allá del ciclo escolar, porque el Centro Hispano ofrece un Programa de Alfabetización durante el verano. Y en esa época de vacaciones, los estudiantes de sexto grado también pueden asistir durante dos semanas a un campamento en las montañas Catskills.

El objetivo de estos y otros programas similares no consiste solamente en ayudar a los niños sino también a sus madres y padres. Como señala Judy Aúcar, “es importante que ellos reciban nuestra ayuda con cualquier problema que el niño tenga en la escuela. No importa en qué grado esté, porque en el Centro Hispano tratamos de ayudar a los niños con cualquier necesidad que tenga en materia de aprendizaje”.

White Plains, una ciudad más de 64,000 habitantes donde casi uno de cada tres residentes es latino, cuenta también con una creciente población adolescente que necesita ayuda. Como la que el Centro Hispano ofrece a los nuevos inmigrantes de 17 a 20 años para que aumenten su dominio del inglés y obtengan su certificado de estudios secundarios, o GED.

La agencia también otorga becas a estudiantes secundarios hispanos, específicamente a alumnos y alumnas del White Plains High School. Y el Centro Hispano también participa en el programa Wall Street Scholar.

Como cuenta su Directora Ejecutiva, “se trata de una colaboración con una empresa privada que escoge a 10 estudiantes de décimo grado de una lista más amplia que le facilitamos, les paga durante 15 días el transporte a la Ciudad de Nueva York, donde aprenden sobre las grandes compañías que funcionan en Wall Street. Además, les asignan fondos para que compren vestimenta adecuada, les obsequian un laptop y les otorgan becas por valor de 2,000 dólares”.

Otros programas de la organización promueven la participación solidaria de los jóvenes. Por ejemplo, el que ofrece estipendios a los estudiantes de secundaria y universitarios que se desempeñan como mentores y tutores en los programas de educación de los más pequeños, y el programa de servicio comunitario para estudiantes secundarios.

Judy Aúcar aclara que “todos los programas son principalmente en inglés, porque en general estamos ayudando a que los niños y jóvenes mejores su manejo de ese idioma. Pero si hay que hablarle al niño en español, pues entonces también se usa el español. Por eso tenemos personal preparado para ayudar al niño en lo que necesite, y en el idioma en que lo necesite”.

Las y los lectores que deseen más información sobre el Centro Hispano de White Plains pueden llamar al (914) 289-0500, dirigirse por escrito a elcentrohispano1@gmail.com, o buscar las páginas de la organización en Facebook o en Instagram.

Y si quieren saber más sobre otras agencias, iniciativas, programas y actividades de la Hispanic Federation, visiten nuestro sitio Web o llamen al (212) 233-8955, o al (866) 432-9832.

¡Celebremos juntos nuestro 36to aniversario, y hasta la columna próxima!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation