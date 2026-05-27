Novartis elimina 250 empleos en Nueva Jersey y promete 1,000 nuevos puestos que aún no llegan

La farmacéutica suiza Novartis anunció que aplicará otros 76 despidos en su sede de East Hanover, Nueva Jersey, para un total acumulado de 250 empleos en tres rondas distintas, en lo que va de 2026. Los puestos afectados serán eliminados a partir del 21 de agosto, según la notificación oficial presentada ante el Departamento de Trabajo del estado.

La medida contrasta con los planes de expansión anunciados por la compañía, que incluyen una inversión de $23,000 millones y prometen crear hasta 5,000 nuevos empleos a nivel nacional en los próximos años. Mientras tanto, su planta de Nueva Jersey ha anunciado tres rondas diferentes de despidos en 2026, para ajustar su plantilla laboral, que afectará a diferentes áreas de la empresa y es una amenaza directa al ingreso familiar de los empleados afectados.

Tres rondas de despidos en un solo año

El anuncio de este martes 26 de mayo es el tercer recorte de empleo que Novartis ejecuta en su planta de East Hanover en el año. En marzo, la compañía anunció el recorte de 114 puestos entre junio y noviembre. En abril, agregó otros 60 despidos entre julio y noviembre. Y ahora suma 76 nuevas bajas efectivas en agosto.

En total, más de 1,000 trabajadores han perdido su empleo en Nueva Jersey desde que Novartis lanzó su plan de reestructuración global en 2022, según datos de NJBIZ. La compañía tiene como meta reducir aproximadamente 8,000 posiciones en todo el mundo, que equivalen al 7% de su plantilla global.

¿Dónde se aplicará la reestructura en Novartis?

Los despidos más recientes afectan al área de investigación biomédica de la empresa, según confirmó un portavoz de la empresa:

“Si bien fue una decisión estratégica, reconocemos que es una noticia difícil para los afectados, y seguimos comprometidos a tratar a nuestros colegas con justicia, respeto y cuidado”, sostuvo.

Y agregó que Novartis “evalúa continuamente oportunidades para apoyar nuestra estrategia de crecimiento como compañía de medicamentos innovadores”, y que revisa su estructura organizacional para mantenerla “alineada con las prioridades en evolución”.

Lo que no explicó es por qué esa alineación sigue provocando despidos.

La promesa de inversión que aún no compensa los ajustes

En abril de 2025, Novartis anunció una inversión de $23,000 millones en manufactura e investigación en Estados Unidos a lo largo de cinco años. El plan incluye 10 nuevas instalaciones, siete de ellas completamente nuevas, en estados como Texas, Florida, California y Carolina del Norte.

Sobre esta inversión, Vas Narasimhan, CEO de Novartis, afirmó: “Estas inversiones también reflejan el entorno favorable a la innovación y la política regulatoria en EE.UU., que apoya nuestra capacidad de encontrar los próximos avances médicos para los pacientes”.

La farmacéutica indicó que espera crear cerca de 1,000 empleos directos y alrededor de 4,000 puestos indirectos en la economía estadounidense en su conjunto. Sin embargo, la mayoría de las nuevas instalaciones se ubican fuera de Nueva Jersey, donde siguen los despidos.

Lo que esto significa para el trabajador hispano

Nueva Jersey concentra una de las comunidades hispanas más grandes del país, con fuerte presencia en los condados de Morris, Middlesex y Hudson. Muchos trabajadores de la industria farmacéutica en el estado son hispanos con carreras técnicas, de laboratorio o de ventas médicas.

Si trabajas para Novartis o conoces a alguien que trabaje allí, estos datos son clave:

Los empleados despedidos deben recibir aviso previo de al menos 60 días bajo la Ley WARN federal.

bajo la Ley WARN federal. Novartis ha ofrecido paquetes de liquidación, asesoramiento de carrera y servicios de recolocación, según declaraciones previas de la empresa a ROI-NJ.

paquetes de liquidación, asesoramiento de carrera y servicios de recolocación, según declaraciones previas de la empresa a ROI-NJ. El Departamento de Trabajo de Nueva Jersey publica estas notificaciones en su sitio oficial, lo que permite a los trabajadores verificar si su empresa está en la lista.

Los trabajadores despedidos pueden solicitar seguro de desempleo en nj.gov/labor el mismo día de su último día laboral.

Nueva Jersey: el epicentro de los recortes farmacéuticos

Nueva Jersey no solo es sede de Novartis. Es el estado con una fuerte presencia de la industria farmacéutica y también está concentrando un importante volumen de despidos a nivel nacional y los números lo confirman.

Bristol Myers Squibb (BMS), con sede en Lawrence Township, ha emitido dos notificaciones WARN ante el estado en lo que va de 2026. La primera, en febrero, afectó a 247 empleados entre mayo y diciembre. La segunda, en abril, sumó 206 posiciones más eliminadas entre julio y diciembre. Ambas rondas se suman a una ronda previa de más de 800 despidos a lo largo de 2025 y más de 1,300 recortes del año anterior.

La empresa busca recortar $2,000 millones en costos operativos antes de finales de 2027, según comunicados oficiales. Hasta ahora, la compañía indicó haber alcanzado aproximadamente $1,000 millones en ahorros, a costa de los trabajadores de Nueva Jersey.

Además, en el año, Labcorp ha recortado 83 empleos en Raritan, Reckitt Benckiser ha cortado cerca de 100 puestos en Parsippany.

El patrón tiene una razón estructural: Nueva Jersey concentra sedes corporativas y divisiones de I+D del sector farmacéutico, las áreas que las compañías atacan primero cuando reestructuran.

Con una tasa de impuesto corporativo del 11.5%, una de las más altas del país, el estado acelera las decisiones de reducir plantilla en sus oficinas centrales, según análisis del Garden State Initiative.

En total, analistas del sector estiman que Nueva Jersey acumulará más de 2,500 despidos farmacéuticos desde enero de 2026, frente a apenas 170 en California y 133 en Illinois en el mismo periodo.

A nivel nacional, el sector farmacéutico ha sido el líder en anuncios de despidos, con más de 22,000 recortes reportados en un solo mes de 2025, un incremento del 142% respecto al año anterior, según un informe de la firma Challenger, Gray & Christmas.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los despidos de Novartis en su planta de Nueva Jersey

¿Cuántos empleos ha eliminado Novartis en Nueva Jersey desde 2022?

Más de 1,000 posiciones en múltiples rondas de despidos desde que la compañía lanzó su plan de reestructuración global hace cuatro años.

¿Cuándo entran en efecto los 76 nuevos despidos anunciados en mayo?

El 21 de agosto de 2026, según la notificación WARN presentada ante el Departamento de Trabajo de Nueva Jersey en mayo de 2026.

¿Por qué Novartis está recortando empleos si también anuncia inversiones millonarias?

La empresa está restructurando sus operaciones para adaptarse a la expiración de patentes de sus medicamentos más vendidos, como Entresto y Cosentyx, mientras construye nuevas instalaciones.

¿Tienen derecho a indemnización los empleados afectados?

Sí. Bajo la ley federal WARN, los trabajadores deben recibir al menos 60 días de aviso previo. Novartis ha anunciado paquetes de liquidación y servicios de recolocación para los afectados.

¿Los nuevos empleos prometidos por Novartis beneficiarán a Nueva Jersey?

No de forma directa. Las nuevas instalaciones están en Florida, Texas, California y Carolina del Norte, aunque la empresa mantendrá sus plantas en East Hanover y Millburn, NJ.

¿Dónde puedo verificar si mi empresa presentó una notificación de despido masivo en NJ?

En el sitio del Departamento de Trabajo de Nueva Jersey: nj.gov/labor, sección WARN Notices, donde se publican todos los avisos oficiales.

Conclusión

Novartis en Nueva Jersey se comporta como una compañía que apuesta su futuro a la tecnología de punta (terapias radioligand, biológicos, ARN terapéutico), pero en este proceso, está sacrificando a cientos de trabajadores de sus operaciones tradicionales.

Si la tendencia continúa, los próximos meses podrían generar una cuarta ronda de despidos en East Hanover antes de que los empleos prometidos en otros estados comiencen a materializarse. Para los trabajadores farmacéuticos en Nueva Jersey, el riesgo es quedar fuera del perfil que la industria está construyendo para la próxima década.

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