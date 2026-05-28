Argentina definió los jugadores con que buscará el bicampeonato en el Mundial 2026 [Video]

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados de la selección argentina para disputar el Mundial 2026 que organizarán en conjunto México, Estados Unidos y Canadá.

El entrenador difundió la nómina con los apellidos que buscarán defender el título obtenido en la Copa del Mundo de Qatar hace cuatro años mediante un video institucional que se publicó en redes.

El entrenador de 48 años llega a esta cita como campeón de dos Copas América (2021 y 2024), la Finalíssima (2022) y el mencionado título en el Lusail Stadium en 2022 con la victoria ante Francia en la definición por penales para sumar la tercera estrella al escudo de la Albiceleste.

Messi jugará su sexto Mundial

El foco de la lista está puesto en el nombre de Lionel Messi, quien afrontará su sexta Copa del Mundo a los 38 años (cumplirá los 39 durante la competencia) luego de ser parte de los planteles de Argentina en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

El capitán, que milita en el Inter Miami, lleva un año fructífero en el territorio norteamericano con 13 goles y 5 asistencias en 15 presentaciones en el club de la MLS. El rosarino, que este año con Argentina anotó un gol entre los dos amistosos que tuvo ante Zambia y Mauritania, arribará al máximo evento de Selecciones con 116 anotaciones y 61 asistencias en 198 apariciones vestido de celeste y blanco.

Respecto a la lista de convocados de Qatar 2022, los futbolistas que ya se consagraron campeones y buscarán defender el título son Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolas Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Nicolás González.

Ausencias de la lista

La gran ausencia de la lista de los 26 convocados es la de Marcos Acuña, quien sufrió algunos problemas físicos en las últimas semanas con River Plate. El futbolista que ingresó en su lugar fue Facundo Medina, defensor de Olympique de Marsella que puede desenvolverse de marcador central y lateral izquierdo.

Además, en el puesto se encuentra Valentín Barco, que puede ocupar la banda y una posición en el mediocampo, lugar en el que jugó gran parte de la temporada en el Racing de Estrasburgo. Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez son los otros zagueros zurdos de la defensa.

Otros nombres importantes que se quedaron afuera del recorte son los de Franco Mastantuono (Real Madrid) y Emiliano Buendía, que tuvo una destacada temporada con el Aston Villa donde se consagró campeón de la UEFA Europa League.

En contrapartida, Giovani Lo Celso se ganó un lugar en la convocatoria de Lionel Scaloni luego de lograr clasificarse a la Champions League con el Betis de España. En el plano de los volantes también se encuentra la inclusión de Nico Paz, una de las grandes revelaciones que se ganó un lugar en el equipo en las últimas citaciones.

La ofensiva de la selección argentina cuenta con futbolistas que formaron parte del combinado nacional en los últimos años. Con un Thiago Almada que se espera que tenga mayor protagonismo respecto a Qatar, José Manuel López de Palmeiras se metió como el tercer centrodelantero del plantel por detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

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