Expertos prevén que el Mundial 2026 será el evento con mayor huella de carbono de la historia

El Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio, se perfila para batir un récord histórico no tan positivo. Según estimaciones del laboratorio de ideas New Weather Institute, el torneo podría llegar a generar más de nueve millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), consolidándose como la competición con la mayor huella de carbono de la historia.

Esta alarmante cifra se debe principalmente al transporte aéreo. El informe detalla que las emisiones de efecto invernadero por vuelos aumentarán entre un 160% y un 325% en comparación con torneos anteriores.

A diferencia de los Juegos Olímpicos (que suelen concentrarse en una sola ciudad) o de mundiales previos, la edición de 2026 se enfrentará al desafío del territorio y la escala: El certamen se dividirá en 16 sedes distribuidas en tres países y a lo largo de cuatro husos horarios.

Por otro lado, será el Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones y un total de 104 partidos, lo que eleva drásticamente la logística, el consumo energético y la exposición operativa.

El reto del calor extremo y el estrés térmico

Además del impacto que el torneo causará al planeta, el clima actual jugará en contra de la competición. Informes recientes alertan de que varias ciudades sede como Miami, Dallas, Houston o Monterrey podrían registrar episodios de estrés térmico “potencialmente peligrosos” tanto para los futbolistas como para los aficionados.

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